Unikátní ventilátor pomáhá přežít nedonošeným dětem. Novorozeňata váží i méně jak půl kila

Pražská porodnice U Apolináře má nový plicní ventilátor pro předčasně narozené děti. Přístroj zvyšuje šance extrémně nedonošeným dětem, které mají po porodu i půl kilogramu. Jejich nezralé plíce potřebují dechovou podporu, která je zásadní pro přežití novorozenců. Pro nemocnici ventilátor zapůjčila nadace Báry Nesvadbové Be Charity. Praha 22:32 26. srpna 2023

„Od začátku těhotenství mi byla diagnostikovaná preeklampsie, takže jsem věděla, že se to může stát. Když mi doktor řekl, že musíme těhotenství ukončit, byl to šok. Byla jsem ve 24. týdnu a stále jsem věřila, že ji zachrání,“ popisuje maminka Jitka.

Právě takto malým dětem pomáhají dýchací přístroje. Jejich plíce jsou nezralé, často zasažené infekcí, která plicní sklípky ještě více poškozuje. „Čím je ventilace a náš postup šetrnější, tím dochází k menšímu poškození. Nejen v zánětlivé reakci plící, ale i celého organismu,“ vysvětluje význam přístroje primář Richard Plavka.

Nový ventilátor snímá přes senzor pohyby bránice. Šetrně upravuje tlak, který fouká vzduch do plic tak, aby křehkou tkáň co nejméně poškodil. Důležitý senzor je součástí hadičky, která je zavedena přímo do žaludku.

„Sondou je možné děti krmit. A přitom slouží jako senzor. Výhodou tedy je, že dítě nemusí mít hadičku navíc,“ říká lékařka Jana Ternerová, která stojí u inkubátoru s půlkilovým chlapečkem.

„Tohle miminko je na neinvazivní podpoře. To znamená, že má na nose foukátko, které mu usnadňuje dechovou práci. Když se chce nadechnout, nemusí tak hluboce. Přístroj přes bránici pozná, že má poslat tlakovou podporu navíc. Pro nezralé dítě, které nemá tolik sil, je to jednodušší,“ vysvětluje.

Každý rok se U Apolináře narodí asi 200 dětí, které váží méně než 1,5 kilogramu. Zhruba 20 z nich přijde na svět v šestém měsíci těhotenství. Jitka, která už o dvě miminka přišla, doufá, že tentokrát půjde s novorozenou holčičkou brzy domů.

„Je to drobek štěstěny. Miminku je 38 týdnů a má skoro 2,3 kila. Když se narodila, měla 425 gramů, přibrala slušně. Původní termín jsem měla 7. září, takže doufám, že ten den, nebo o pár dnů později bychom mohly jít domů. Dcera je pořád na kyslíku, ale je šance, že půjdeme domů úplně bez něj. Ani jsem nevěřila, že takhle malé miminko se dá zachránit. U Apolináře dokážou zázraky,“ říká.

Unikátní plicní ventilátor má kromě Prahy už od loňska také Všeobecná fakultní nemocnice v Brně.