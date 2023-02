Věda pro děti: Pomáhá teplé mléko při usínání? Které recepty proti nespavosti fungují?

Základní rada, jak na kvalitní spánek, se týká rituálů a zvyků. Dobré je dodržovat stejnou dobu, kdy se chodí spát, tělo si na to pak zvykne. Běžná doba usínání je zhruba 15 až 25 minut od chvíle, kdy si člověk lehne. Co když ale tohle nepomáhá? Praha 12:38 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomáhá sklenice mléka k lepšímu usínání? | Zdroj: Shutterstock

Každý někdy nemůže usnout. Možná jste zkoušeli počítat ovečky, ale existují i další možnosti.

Kromě dobré matrace a roštu pomáhá i aminokyselina tryptofan. Ta je například v mléce. Pomáhá mozku produkovat serotonin, takzvaný hormon štěstí, který reguluje spánek a bdění. Proto se doporučuje dát si před spaním teplé mléko.

Další potraviny, které pomohou uvolnit svaly a uklidnit mysl, jsou třeba banány, heřmánkový čaj, med nebo mandle.

Pozor na modré světlo

Důležité je vyhnout se před spaním modrému světlu. To jde z televize, počítače nebo mobilu. Kontrolovat před spaním sociální sítě není zrovna chytrý krok.

Modré světlo totiž blokuje tvorbu hormonu melatonin. Už na něm přímo závisí dobrý spánek. Jeho hladinu kontroluje intenzita okolního světla. Pokud přirozeně přibývá přítmí, hladina melatoninu stoupá a naše tělo se připravuje do režimu spánku.

Ale pokud si svítíme modrým světlem do obličeje, dáváme tím tělu signál, že spát se ještě nejde.

Teplé ponožky a vyvětrat

Spánku může napomoci i úprava místa na spaní. V místnosti, kde se spí, by měla být co největší tma a ticho. Taky by tam nemělo být moc teplo, nejlepší je teplota mezi 18 a 20 stupni Celsia. Doporučuje se taky přes usnutím vyvětrat.

Někdy může pomoci i úprava spacího oblečení. Kdo trpí na studené nohy, by si měl vzít ponožky. Protože pocit teplých rukou a nohou vám opravdu může pomoci usnout. A platí, že pyžamo by mělo být celkově co nejpohodlnější a nejvolnější.

Super na usnutí jsou taky různá dechová cvičení. Zkuste se pomalu nadechovat nosem, několik sekund zadržte dech a opět pomalu vydechovat.

