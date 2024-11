‚Vždycky měl někdo něco sladkého po ruce, kdyby náhodou.‘ I s cukrovkou je možné vrcholově sportovat

S cukrovkou se dá sportovat nejen amatérsky, ale i vrcholově. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne diabetu. Aby byl trénink bezpečný a efektivní, musejí závodníci sledovat aktuální hladinu cukru v krvi například pomocí inzulínových pump a upravit dávkování inzulinu podle potřeby. Praha 6:58 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalé atletce Barboře Dvořákové lékaři diagnostikovali cukrovku prvního typu v necelých osmnácti letech | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Vždycky jsem sprinterka. Pro mě bylo běhání vždycky strašné utrpení,“ přiznává bývalá atletka Barbora Dvořáková. Cukrovku prvního typu jí lékaři diagnostikovali v necelých osmnácti letech.

„Začala jsem chodit na led bruslit. To mě baví. Běhání mi nějak extrémně nevadí, ale nebaví mě to,“ směje se Dvořáková, se kterou jsme si i tak byly na chvíli zaběhat. Pod tričkem má připevněnou inzulinovou pumpu.

„Ukazuje mi momentální glykémii, která je 4,4 milimoly na litr. Mám tady nastavené rozmezí, ve kterém bych se ráda pohybovala. Červená linie mi ukazuje hranici nízké glykémie. Žlutá linie nahoře mi ukazuje hladinu glykémie, na kterou bych se nechtěla dostat, kterou mám sníženou na 8,5 milimolu na litr,“ vysvětluje.

Ve vrcholovém sportu se Barbara pohybovala ještě devět let po stanovení diagnózy. Vzpomíná, že sledování hodnoty hladiny cukru v krvi bylo pravidelnou součástí tréninku před ním i během něj.

„Tím, že maminka byla můj trenér, tak i znala mou diagnózu. Věděla, jak s tím doma pracuji, takže i věděla, co čekat, na co si dát pozor. Všichni v mojí tréninkové skupině taky věděli, vždycky měl někdo něco sladkého po ruce, kdyby náhodou. Ta spolupráce byla neuvěřitelná,“ popisuje Dvořáková.

Vedle kontroly hladiny cukru v krvi by si měl sportovec hlídat také dávku inzulínu, ale i to, co a kdy jí.

„Potřebujete mít dostatek bílkovin, aby vám rostla svalovina. Potřebujete dostatek sacharidů, abyste měli energii. Současně u toho nesmíte přibírat na hmotnosti, přibírat na tukové tkání. Je to skutečná alchymie a je to otázka konzultací s dietologem a s lékařem,“ upozorňuje přednosta kliniky diabetologie Pražského IKEMu Peter Girman.

70 tisíc pacientů

Lékaři odhadují, že v Česku může mít cukrovku až jeden milion lidí. Většina z nich má diabetes druhého typu, který často souvisí s nadváhou a nezdravým stravováním. Cukrovku prvního typu má 70 tisíc pacientů.

„Cukrovka prvního typu je onemocnění, které je autoimunitní, to znamená tělo ničí buňky, které v těle produkují inzulín. Pacient je doživotně závislý na inzulínu, který si musí aplikovat do podkoží. Diabetes druhého typu je častější nemocnění. Obvykle člověk produkuje dostatek, často i nadbytek inzulínu, ale inzulín nefunguje tak, jak by měl,“ připomíná diabetolog Girman.

Pacientům s cukrovkou dnes pomáhají s léčbou i moderní technologie. Nejnovější léky je chrání i proti riziku dalších nemocí. „Dnes máme celou řadu nových léků, které ovlivňují úmrtnost na infarkt, úmrtnost na cévní mozkové příhody, to se týká diabetu druhého typu,“ zdůrazňuje Girman.

„Pro pacienty s diabetem prvního typu máme senzory s pumpami, které jsou spojené do hybridních smyček. Pumpa dávkuje inzulín na základě informací ze senzoru. To ulehčuje způsob vymýšlení dávky inzulínu,“ dodává.

S diabetem prvního typu se léčí také bývalá biatlonistka Tereza Jandová. Dnes se rekreačně věnuje silniční cyklistice, běhá a chodí i do posilovny. Zároveň pracuje v IKEMu jako koordinátorka pohybu u pacientů s diabetem.

„Cvičíme s pacienty jednou až dvakrát týdně na lůžkovém oddělení. Snažíme se je namotivovat, aby pochopili, že se můžou hýbat a že i když mají nějaké omezení, tak to jde. Pohyb snižuje dlouhodobý cukr, snižuje aktuální hladinu glykémie, snižuje dávky inzulínu,“ upozorňuje Jandová.

„Jsou to formy procházek, lehkého běhu, cyklistika s rodinou, posilování doma, protahování se. Opravdu jakékoliv sporty, ale hlavně aby se člověk hýbal a aby potom nevznikaly pozdní komplikace diabetu,“ doplňuje.

Pacienti s dobře kompenzovanou cukrovkou mají dnes podle diabetologů možnost dožít se stejného věku jako zdraví lidé.