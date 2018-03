22. 5. 2016 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Stále víc Čechů trpí chronickými nemocemi. Největší nárůst je pacientů s cukrovkou, ale i se srdečními a cévními chorobami. Ukazují to dlouhodobé zdravotnické statistiky. Přitom u 80 procent nemocných by se problémy vůbec nemusely objevit, kdyby lidé dodržovali zdravější životní styl. Upozorňují na to lékaři, kteří se v Praze sešli na mezinárodním zdravotnickém kongresu.