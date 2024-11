Divočáky na Liberecku budou střílet speciálně vycvičení policisté. Africký mor prasat se dál šíří

Odstřel divočáků začne v pondělí po 15. hodině, potrvá do 12. prosince. Policisté ale nebudou střílet po celou dobu. Odstřely jsou naplánované vždy od 15 hodin odpoledne do 6 hodin ráno dalšího dne, a to vždy od pondělí do čtvrtka.

Jako první lokalitu vybrali veterináři honitby Rádlo a Vratislavice nad Nisou, ale s odstřelem se počítá následně také na ještědském hřebeni a dalších místech.

Do boje s africkým morem prasat se zapojí i policie. Pomůže s odstřelem divočáků na Liberecku Číst článek

Policejní střelci prošli speciálním výcvikem, protože budou střílet v noci a navíc na pohybující se zvířata. Snahou přitom bude střelit divočáky přímo do hlavy, protože tak dojde k okamžitému usmrcení.

Podle mluvčí policie Hany Rubášové budou střelci vybaveni speciálními puškami pro noční lov a speciálním střelivem. Vybavení přišlo na 14 milionů korun.

Jinak honitby monitoruje policie pomocí dronů a také vrtulníku s termovizí, aby měla přehled, kde se tlupy divočáků nacházejí.

Zákaz vstupu do lesů

V honitbách Rádlo a Vratislavice platí kvůli odstřelu divočáků zákaz vstupu do lesů, oblast také budou hlídat policisté.

Lidé by neměli chodit do lesů nejen večer a v noci, kdy se bude střílet, ale pokud možno ani přes den, aby zvěř byla co nejméně rušena. Divočáky, které policisté zastřelí, pak budou myslivci odvážet do asanačního podniku.

Podle ředitele Krajské veterinární správy Romana Šebesty se letos nákazová situace ohledně afrického moru prasat zhoršila. I přes různá opatření se šíří dál.

Poprvé se v kraji africký mor prasat objevil na konci roku 2022 na Frýdlantsku, ale teď už postoupil až k Liberci. Veterináři dosud evidují téměř 90 případů nakažených divočáků, pro které je nákaza smrtelná.

Odstřel má zajistit, aby se mor nedostal do chovů prasat domácích, protože to by znamenalo jejich vybití a také omezení obchodu s vepřovým masem.