Agenti Kremlu mezi námi. Jak se jim Česko brání?

Česká kontrarozvědka upozorňuje už roky na působení ruských agentů na našem území. V březnu například úřady obvinily běloruskou novinářku Natalliu Sudliankovou, která žila skoro čtvrt století v Praze, z ilegální činnosti pro vojenskou tajnou službu GRU. Její případ není ojedinělý. Kolik dalších takových agentů žije v Česku navenek běžný život a jak je můžeme odhalit? Na Východ! Praha 11:51 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská ambasáda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Těžko, odpovídá v podcastu Na Východ! Ondřej Soukup. Natallii Sudliankovou znal skoro dvacet let. „Znala ji spousta dalších českých novinářů, patřila k hlavním lobbistům ruského koncernu Rosatom, který se ucházel o dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Její příběh trochu kopíruje i vývoj česko-ruských vztahů v posledních patnácti letech,“ upřesňuje.

Natallia Sudlianková utekla z rodného Běloruska v 90. letech, kdy se dostala do střetu s politickou mocí kvůli svým obchodním aktivitám. V Česku získala politický azyl, začala se věnovat novinařině a psát pro ruskojazyčné deníky a časopisy.

Brzy se naučila také obstojně česky a zahájila spolupráci se zdejšími médii, mimo jiné s Lidovkami a Týdnem. Jako komentátorka aktuálního dění vystupovala v České televizi.

„Byla prakticky jediná z hlasů, které se snažily hájit Kreml a byly ještě trochu příčetné. Nespadávala do ryzích konspiračních teorií nebo div že ne biologických laboratoří a dalších hoaxů,“ vysvětluje Ondřej Soukup, proč ji v rámci vyváženosti veřejné debaty česká média (ale třeba i ruská redakce Rádia Svobodná Evropa) pravidelně zvala ke komentování ruské politiky.

Právě z České televize si její někdy překvapivě proruské názory vybavuje i Josef Pazderka, který v letech 2012 až 2016 pokrýval jako zpravodaj v Polsku i dění na Ukrajině včetně ruské anexe Krymu.

Když jednou Sudlianková ve vysílání relativizovala jeho reportáž o ruské dezinformační kampani na východu Ukrajiny, dostal pocit, aniž by to tehdy tušil, že vlastně nevnáší do demokratické debaty jeden z mnoha pohledů na Rusko.

„Ale že je to agresivní, velice podprahová propaganda, která útočí na lidské city a emoce. Najednou se mi to propojilo s hlasem Natallii Sudliankové,“ vybavuje si Josef Pazderka.

Vyjádření Sudliankové pro podcast Na Východ! se ani po opakovaných pokusech nepodařilo získat.

S agentem na pivo

Ondřej Soukup se nevědomky dostal do styku i s dalším kremelským agentem, který dokonce v srpnu 2024 figuroval v takzvané velké výměně vězňů mezi Spojenými státy, Ruskem, Německem, Polskem a dalšími evropskými zeměmi. Rusko-španělský novinář Pablo Gonzáles se v Praze pohyboval hlavně kolem účastníků letní školy, kterou pro žurnalisty z Východu organizovala Žanna Němcovová, dcera zastřelého ruského opozičního politika Borise Němcova. Chodil s nimi na pivo, kde ho také potkal Ondřej Soukup.

„Když jsem to slyšel, tak jsem si říkal: ‚Ježišmarja, dvakrát byl v Praze na dva týdny, no a co? Získal seznam účastníků té školy? To si mohli zjistit i jinak a GRU ho kvůli tomu nemusela platit.‘ Přišlo mi to málo. Když jsem ale Gonzálesovu činnost pro ruské tajné služby probíral se svým kolegou, investigativním novinářem ruské redakce Svobodné Evropy Markem Krotovem, tak mi vysvětlil, že to nebyla žádná legrace a Gonzálesovy aktivity měly mnohem vážnější charakter,“ doplňuje.

Ani Pablo Gonzáles neposkytl podcastu Na Východ! žádné vyjádření. Do výměny vězňů se dostal poté, co ho v roce 2022 zatkli polští policisté za špionáž a sbírání informací a tamní soudy mu udělily trest odnětí svobody.

Josef Pazderka s Ondřejem Soukupem připomínají, že také podle nových českých zákonů z března 2025 je o něco snadnější ilegální činnost cizích agentů na zdejším území podchytit. Na jejich základě byla vyhoštěna právě Natallia Sudlianková.

Online agenti

Agenti Kremlu ale jen nepijí pivo a nechodí na fotbal s ruskou opozicí. Snaží se také vkládat do české veřejné debaty s cílem ovlivnit pohled na Rusko. A neznámé počty lidí – minimálně v řádu desítek – za úplatu ovlivňují veřejné mínění také online, na internetových fórech nebo v komentářích na sociálních sítích.

„Ta debata nabírá úplně bizarních podob, ve kterých se neodlišují fakta od vyloženě fake news. Lidé se straší bizarními způsoby a argumentuje se věcmi, které jsou úplně vymyšlené,“ upozorňuje na závěr podcastu Na Východ! Josef Pazderka.

