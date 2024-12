Ruský agent Pablo González, který působil i v Praze: v Moskvě ho vítal hacker v hledáčku FBI

Novináři investigativního serveru The Insider rozklíčovali identitu muže, který přivítal agenta Pabla Gonzáleze v Moskvě po velké výměně vězňů Ruska se Západem.

Byl to řídící důstojník GRU Oleg Sotnikov, který patří mezi nejžádanější zločince v hledáčku FBI.

González v letech 2018 a 2019 působil i v Praze. Praha 11:35 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Rubcov alias Pablo González | Zdroj: Profimedia

Pablo González neboli Pavel Rubcov se v létě 2024 dostal do záře reflektorů: muž se španělským i ruským pasem byl jedním z osmi lidí, které si Rusko vyžádalo v rámci historické výměny vězňů se Západem. Po návratu do rodné země Gonzáleze na letišti v Moskvě objal ruský prezident Vladimir Putin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Připomeňte si kauzu agenta Pabla Gonzáleze

Muž, který na veřejnosti vystupoval jako nezávislý baskický novinář, byl pro Putina důležitý. Donášel mu informace na přední ruské opozičníky Alexeje Navalného, Vladimira Kara-Murzu nebo Ilju Jašina.

Výraznou roli v tom sehrála i Česká republika. Radiožurnál v létě popsal, jak se González stal v letech 2018 a 2019 jedním z lektorů Letní školy žurnalistiky Borise Němcova na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A díky tomu se dostal k některým předním postavám ruského exilu.

Novináři z investigativního webu The Insider několik měsíců po historické výměně vězňů zjistili, že Gonzáleze na letišti v Moskvě vřele uvítal řídící důstojník vojenské rozvědky GRU, který se podílel na významných špionážních akcích ve prospěch Ruska. Jeho identitu odhalili porovnáním televizních záběrů s fotkami nejhledanějších osob FBI.

FBI: Most Wanted

Setkání prezidenta Putina s šestnácti repatriovanými vězni na moskevském letišti přenášel živě ruský zpravodajský server Smotrim.ru. Novináři z The Insider dokázali po měsících pátrání rozklíčovat identitu muže, se kterým se González objímá na pozadí jednoho ze záběrů.

González (úplně vlevo) v objetí s řídícím důstojníkem GRU Olegem Sotnikovem | Zdroj: Smotrim.ru

Je to dvaapadesátiletý Oleg Sotnikov, muž figurující na seznamu nejhledanějších osob americké FBI.

Podle novinářů The Insider se podílel mimo jiné na hackerských útocích proti Organizaci pro zákaz chemických zbraní, která zkoumala použití chemických zbraní ze strany syrského režimu Putinova spojence Bašára Asada nebo použití novičoku při útoku na Sergeje Skripala v anglickém Salisbury. A měl být zapojený i do hackerského útoku na data Světové antidopingové agentury během letních olympijských her v Rio de Janeiru v roce 2016.

Skupina, do které byl Sotnikov zapojený, vešla ve známost díky krádeži soukromých e-mailů americké kandidátky na prezidenta Hillary Clintonové. V roce 2018 byl Sotnikov v Americe obviněný z krádeže citlivých informací a jejich použití k vlivové a dezinformační kampani ve prospěch ruských zájmů.

FBI vyhlásila po Olegu Sotnikovovi pátrání | Zdroj: FBI

Vřelé objetí se Sotnikovem na letišti v Moskvě naznačuje, jakou důležitou roli González sehrál ve prospěch ruské špionáže.

Superagent González

González v letech 2018 a 2019 působil i v České republice. Přednášel o válečném zpravodajství na Letní škole žurnalistiky Borise Němcova, a dokonce se podílel i na výběru účastníků, kteří do Prahy přicestovali z celého světa, od Ruska přes východní i západní Evropu až po USA.

González studenty a učitele letní školy aktivně fotil, chodil s nimi po hospodách, zpovídal je a psal o nich zprávy svým řídícím důstojníkům GRU.

Na letní školu se dostal přes Žannu Němcovovou, dceru zavražděného podnikatele a opozičníka Borise Němcova. Němcovová je ústřední postavou Nadace Borise Němcova, stojí za tehdejší letní školou i za dnešním studijním programem Ruská studia Borise Němcova na Karlově univerzitě.

Univerzita k proniknutí ruského agenta na českou akademickou půdu uvedla, že škola nemá prostředky suplovat práci bezpečnostních složek. „Agent González jako naprosto profesionální a dobře trénovaný ‚superagent‘ ‚přesvědčil‘ nejen členky a členy letní školy FF UK, ale také mnoho dalších osob z řady zemí Evropy,“ popsala v létě pro Radiožurnál mluvčí univerzity.

Škola jako vstupní bod

Když na konci léta 2024 vyšlo najevo, že Letní školu žurnalistiky před lety infiltroval ruský agent, Žanna Němcovová dala rozhovor několika českým i zahraničním médiím. Mimo jiné i v britském The Guardian se obhajovala tím, že ani „světový přední expert na ruské tajné služby Soldatov“ nic nepoznal. Když se Soldatova zeptala, jestli podle jeho názoru nemůže být González agent, Soldatov to prý označil za nepravděpodobné.

Ruský exilový novinář Soldatov, který skutečně platí za odborníka na tajné služby, to ale popisuje jinak. Na facebooku se proti mediálním výstupům Žanny Němcovové veřejně ohradil a napsal, že mu Němcovová představila Gonzáleze právě až na Letní škole žurnalistiky v Praze v roce 2018.

„Hned bylo jasné, že vztah mezi Gonzálezem a Žannou byl osobní a vřelý - pili spolu, mluvilo se o společné dovolené v Baskicku a byl jedním z přednášejících, kteří s ní trávili volný čas,“ napsal Soldatov.

V jednu chvíli se Němcovová obrátila na Soldatova a jeho kolegyni Irinu Borogan s otázkou, jestli jim González nepřijde podezřelý.

„Jelikož jsme s Irinou do té doby mluvili s Gonzálezem jenom asi dvacet minut, jen jsme potřásli rameny a rozhodli se nevstupovat do jejich vztahu, který byl zjevně komplikovanější než vztah mezi lektorem a vedoucí školy,“ popsal Soldatov.

Letní školu žurnalistiky v Praze označil Soldatov doslova za „vstupní bod agenta Gonzáleze do ruské opozice“.

Mužný stisk pro Putina

Polské bezpečnostní složky zatkly Gonzáleze, který vystupuje také pod svým ruským jménem Pavel Rubcov, 28. února 2022 v jihopolském městě Przemyśl, které se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou. Učinily tak jen několik dní poté, co Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Polská policie ho zatkla na základě podezření ze špionáže pro Rusko.

A tento rok byl González zařazen do výměny vězňů mezi Západem a Východem. Krátce po návratu do Ruska González natočil rozhovor pro ruskou státem kontrolovanou televizi, ve kterém popisuje polskou vazbu a mluví o svých plánech do budoucna.

González se během rozhovoru prochází po ulici, ve které údajně vyrůstal. Tvrdí, že v polské vazbě zhubnul 20 kilogramů, že mu devět měsíců vyhrožovali, tlačili na něj a že ani nevěděl, z čeho je obviněný. Až v letadle cestou do Moskvy, když se spatřil ruskou letušku, se prý začal usmívat. A když spatřil ruského prezidenta Vladimira Putina, začal si „nacvičovat mužný stisk ruky“.

V rozhovoru také řekl, že až se zotaví, vrátí se k práci pro média. Od té doby o něm ale není slyšet a se západními médii nekomunikuje. Španělské noviny El Periódico de España na začátku prosince napsaly, že Pablo González žije v Moskvě v domě svého otce a momentálně nemá práci.