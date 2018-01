Agrofert podal stížnost na vyšetřování OLAF v kauze Čapího hnízda, řekl premiér Babiš

Agrofert podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Novinářům to v úterý řekl bývalý majitel Agrofertu a premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Veřejnost se ale s obsahem zprávy pravděpodobně neseznámí. Státní zastupitelství ji totiž zařadilo do vyšetřovacího spisu. Praha 15:42 2. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:41 2. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Podle informací mé bývalé firmy to vyšetřování proběhlo velice nestandardně, takže byla podána stížnost k evropskému ombudsmanovi, který potvrdil, že tou stížností se bude zabývat. A zároveň byla podána žaloba k evropskému soudnímu dvoru ohledně vyšetřování OLAFu," řekl Babiš.

Pirát Michálek: Ministerstvo financí nejedná v souladu se zákonem, kvůli OLAFu vymýšlí kličky Číst článek

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování.

„Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální. Nebyli nám schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni," řekl Hanzelka.

„Připadá nám velmi podivné, že OLAF nepočkal na rozhodnutí evropského soudního dvoru, nepočkal na stanovisko evropské ombudsmanky, a přesto nějaké stanovisko vydal," doplnil Hanzelka. Řekl také, že holding dosud závěrečnou zprávu z vyšetřování nedostal.

Babiš uvedl, že závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování nečetl. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k němu podle něj poté vyjádří.

Kritizoval také postup ROP Střední Čechy, který o udělení dotace pro Čapí hnízdo rozhodl. „Bylo by dobré, kdyby se konečně někdo zeptal ROP, proč tu dotaci přidělil," řekl. Odmítl také tvrzení, že byla padesátimilionová dotace ukradena. „Určitě nikdo nic neukradl. Těch 50 milionů je ve farmě, nebyla žádná korupce," řekl premiér.

Zprávu státní zastupitelství nezveřejní

Marvanová: Nejde o informace z trestního spisu, ministerstvo musí zprávu OLAF zveřejnit Číst článek

Veřejnost se ale s obsahem zprávy OLAF pravděpodobně neseznámí. Ministerstvo financí by ji podle Městského státního zastupitelství v Praze nemělo zveřejňovat. Městské státní zastupitelství v úterý převzalo k posouzení zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům od Nejvyššího státního zastupitelství.

Městské státní zastupitelství zařadilo zprávu OLAFu do trestního spisu ke kauze Čapí hnízdo, říká mluvčí úřadu Štěpánka Zenklová. „Ministerstvu financí jsme již stanovisko poskytli, a to s tím, že zpráva se stane součástí vyšetřovacího spisu a že podle nás jsou důvody pro to, aby zpráva nebyla zveřejňována, aby nedošlo ke zmaření účelu trestního řízení, a že my tuto zprávu nebudeme zveřejňovat ani komentovat,“ řekla Zenklová Radiožurnálu.

V kauze Čapí hnízdo figuruje firma Agrofert, kterou dříve vlastnil současný premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Česká policie žádá Poslaneckou sněmovnu o vydání Babiše a také místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Chce je stíhat kvůli možnému dotačnímu podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo. V kauze jde o 50 milionů korun.