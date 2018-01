Pirát Michálek: Ministerstvo financí nejedná v souladu se zákonem, kvůli OLAFu vymýšlí kličky

„Ministerstvo financí spadá do struktury Andreje Babiše. Je v jeho zájmu, aby se kauza natahovala. Považuji to za nevhodné. Postupujme podle zákona a nevymýšlejme právní kličky,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Interview Plus šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Resort zatím zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ke kauze Čapí hnízdo nechce zveřejnit, zadal k tomu vypracovat právní analýzu. Rozhovor Praha 14:24 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Po ministerstvu financí chcete, aby zveřejnilo zprávu OLAFu o kauze Čapí hnízdo. Proč?

Zpráva bude muset být zveřejněna dřív nebo později. My jsme zatím jen požádali o to, aby nám ji poskytli jakožto poslancům, kteří budou doporučovat Poslanecké sněmovně, zda má být Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek vydáni k trestnímu stíhání.

To znamená: je to jeden z podkladů, podle kterého se rozhodujeme, stejně jako trestní spis, který je uložen u Krajského ředitelství policie Praha.

Jde tedy o zveřejnění zprávy v rámci Poslanecké sněmovny, nebo jen v rámci sněmovního mandátového a imunitního výboru?

Měli by s tím být seznámeni alespoň ti poslanci, kteří v této věci rozhodují nebo doporučují Poslanecké sněmovně. Je to jeden z důležitých podkladů, o kterém se mluví už několik let, že na něm Evropská unie pracuje. Je tak logické, že poslanci, kteří mají podle zákona kontrolovat vládu, a zároveň členové mandátového a imunitního výboru, kteří mají doporučovat sněmovně vydání poslanců k trestnímu stíhání, musí mít přístup k těmto dokumentům. Jinak se nemohou kvalifikovaně rozhodovat.

Pokud zpráva neobsahuje skutečnosti, na které se vztahuje mlčenlivost, tak může být zveřejněna. Týká se veřejné podpory, týká se dotace, kterou někdo obdržel, za kterou zhodnotil svůj soukromý majetek. Je logické, že daňoví poplatníci mají právo vědět, na co byla dotace použita a jakým způsobem byla použita.

Takže chcete, aby se ke zprávě dostala i veřejnost.

Určitě. Je jen otázka času, kdy se veřejnost ke zprávě dostane. Zejména ministerstvo financí ji bude muset jednou zveřejnit, protože byly podány žádosti o informace. Nejsou tam zákonné důvody, pro které by bylo možné odmítnout žádost o informace. Je tam naopak silný veřejný zájem na tom, aby se informace zveřejnila.

Ministryně Alena Schillerová minulý týden v našem vysílání řekla, že si její úřad nechává zpracovat právní analýzu, zda a jak může tu zprávu zveřejnit, případně jaké části. Také se prý obrátila na OLAF, zda zprávu může zveřejnit. Není tento přístup, kdy je ministerstvo obezřetnější, spíše v pořádku?

Postup by měl být trochu jiný. My máme platné zákony, mezi tím i trestní řád a ten předvídá, v jakých případech se informace důležité pro trestní řízení zveřejňují. Musí o tom rozhodnout orgány činné v trestním řízení. Takhle by ten proces měl probíhat.

A to, že si ministerstvo nechává zpracovat právní analýzu, je špatně?

Myslím si, že je to zbytečné. Stačilo poslat dokument na policii a počkat pár dní, jak se vyjádří. Jestli bude trvat na tom, aby se dokument nezveřejnil z toho důvodu, že jsou tam informace, které jsou důležité pro trestní stíhání a jejich zveřejnění by tak stíhání mohlo ohrozit. To ale nedovedu předvídat, zda tam nějaké takové informace jsou. Myslím si ale, že tam spíš nejsou.

To bychom ale teď spekulovali.

Od toho tady máme orgány v trestním řízení, aby to posoudily a rozhodly, zda se ta informace může ihned zveřejnit. Není možné to ale nahrazovat ministerskými analýzami.

Kdyby vám ministerstvo ohledně vaší žádosti o zveřejnění zprávy OLAFu nakonec vyhovělo, nemohlo by dojít k maření vyšetřování?

Nechť se k tomu vyjádří policie, to by mělo být v řádu dnů. Pokud tam budou důvody (proč zprávu nezveřejnit - pozn. red.), budeme v pohodě, vyžádáme si to jen pro mandátový a imunitní výbor a bude to zveřejněno v okamžiku, kdy bude podána obžaloba, nebo v okamžiku, kdy to bude projednáváno před soudem.

Dokumenty banky ve spisu

Jak čtete postup ministerstva financí?

Ministerstvo financí spadá do struktury Andreje Babiše, je v jeho zájmu, aby se kauza natahovala. Považuji to za nevhodné. Máme tu zákonem předvídaný postup, orgány činné v trestním řízení mají možnost určité informace z trestního řízení utajit po dobu trestního stíhání. Postupujme tak podle daného zákonem a nevymýšlejme právní kličky.

„Stalo se, že i některé informace ze spisu se objevily na Twitteru. Takže jsou tam zveřejněny informace o tom, že v době žádání o úvěr u HSBC banky společnost tvrdila, že je součástí Agrofertu a že panu Babišovi na tom projektu velmi záleží. Byli tam podepsáni lidé, kteří mají email @agrofert.cz, takže to je poměrně negativní.“ Jakub Michálek (místopředseda Pirátů)

Vy jste měl možnost se seznámit s policejní žádostí o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Je podle vás žádost zpracována kvalitně?

My jako mandátový a imunitní výbor to chceme férově posoudit: jestli jsou tam dány podmínky pro vydání, nebo nejsou. Nejsme tu od toho, abychom suplovali soud a rozhodovali o vině a trestu. Zatím jsme tedy obdrželi žádost, ta je poměrně zevrubná, je tam i usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání, kde jsou popsány všechny skutky.

Měli jsme i možnost, počínaje začátkem prosince, seznámit se s trestním spisem. Já jsem se tam byl podívat. Je to na Vyšehradě, má to asi 26 šanonů plus jeden podrobný znalecký posudek. Úkolem mandátového a imunitního výboru není přezkoumávat důkazy, nahrazovat činnost soudu. Naším úkolem je jenom zkontrolovat, že to není vedeno naprosto účelově, vykonstruovaně s cílem zlikvidovat poslance na základě informací, které jsou prakticky dezinformace.

Tady si myslím, že z informací, které jsou veřejně dostupné, je zjevné, že došlo k jednání, které je nelegální. Určitá firma, která neměla nárok na dotaci, neoprávněně ze státu vylákala dotaci 50 milionů korun. Myslím si, že je to závažné podezření. To, že ta společnost (Farma Čapí hnízdo - pozn. red.) byla součástí koncernu Agrofert, to je fakt. Věc, o které musí rozhodnout soud a která může být problematická, je, zda budou dostatečné důkazy pro prokázání zavinění, úmyslu. To je stěžejní. Klíčové bude, jak jsem měl možnost seznámit se s trestním spisem, prokázání úmyslu.

Předpokládám, že jste vázán mlčenlivostí...

Ano, nemůžu komentovat spis. Věci, které komentuju, jsou veřejně dostupné. Stalo se, že i některé informace ze spisu se objevily na twitteru (anonymní účet skupiny Šuman – pozn. red.). Takže jsou tam zveřejněny informace o tom, že v době žádání o úvěr u HSBC banky společnost tvrdila, že je součástí Agrofertu a že panu Babišovi na tom projektu velmi záleží...

Čili to, co zveřejnil anonymní účet Julius Šuman na twitteru, je obsahem policejního spisu?

...byli tam podepsáni lidé, kteří mají email @agrofert.cz, takže to je poměrně negativní. Já to nechci samozřejmě komentovat.

Když jste se seznámil s žádostí, pomohlo vám to ve vašem rozhodování ve výboru?

Měl jsem samozřejmě hodně informací z veřejných zdrojů. Nemůžu říct, že bych narazil na informace, které jsou v seriózních médiích a které se zakládají na nepravdě. Potvrdil jsem si i svůj původní názor, že je důležité, aby o této věci rozhodl soud, stejně jako v případech jiných občanů, kteří jsou podezřelí z dotačního podvodu.