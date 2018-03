Praha| 2. 12. 2017 |Petr Holub |Komentáře |Komentář

Velká politika se změnila. Nefunguje už to, co fungovalo dříve. Média ještě drží staré návyky a tak se zjišťují jména budoucích ministrů, kteří by měli do čtrnácti dnů převzít vládu v zemi.