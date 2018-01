Marvanová: Nejde o informace z trestního spisu, ministerstvo musí zprávu OLAF zveřejnit

Ministerstvo financí má povinnost zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům k Čapímu hnízdu zveřejnit. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla advokátka a bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová. Nejde podle ní o informace z trestního spisu. Resort má podle ní zveřejnit buď celou zprávu, nebo alespoň klíčové informace. Podle Marvanové je také velice podivné, proč jsou kolem zveřejnění takové tanečky. Praha 13:45 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokátka a bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Má podle vás ministerstvo financí zprávu OLAF neprodleně zveřejnit podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Podle zmiňovaného zákona tuto povinnost podle mého právního názoru má. V podstatě všechny informace, které se týkají veřejné správy nebo tady v tomto případě povinného subjektu a které získali i od Evropské unie, je povinnost zveřejnit. Ledaže by to bylo podle zákona zakázáno a tady nebylo řečeno, z jakého důvodu by ta informace měla být utajována.

Ministerstvo financí si nechává zpracovat právní analýzu, protože chce prý zjistit, jestli nemůže zveřejnění ohrozit vyšetřování, které vede česká policie. Tyto pochybnosti nesdílíte?

Nesdílím tyto pochybnosti, protože v tomto případě se nejedná o zveřejnění informací z trestního spisu, který by byl podle trestního řádu neveřejný. Jde o zprávu, která byla pořízena za veřejné prostředky veřejnou institucí, konkrétně orgánem OLAF Evropské unie. To znamená, že by měla být neprodleně zveřejněna. A nechat zpracovávat analýzu na plnění povinnosti, kterou ministerstvo financí podle zákona má, mi připadá poměrně absurdní.

Třeba i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je ale spíše proti zveřejnění, protože je to důkaz v probíhajícím trestním řízení. Namítá, že by ten důkaz dostali obvinění ještě před tím, než k němu budou vyslechnuti. Ani to vás ve vašem názoru nezviklá?

Ne, v tuto chvíli mě to rozhodně nezviklá, protože se nejedná o dokument, který by byl ze spisu z trestního řízení. Pokud by to byl dokument, kterým disponuje policie, pak by tím povinným subjektem nebylo ministerstvo financí, které zprávu obdrželo, ale orgán činný v trestním řízení, ale tak tomu v tomto případě není.

Je to zpráva, kterou obdrželo ministerstvo financí a s výjimkou utajovaných skutečností nebo skutečností, které mají zůstat utajené podle zvláštních zákonů, všechno, co obdrží ministerstvo financí, má být veřejně přístupné.

Proto také byly na místě žádosti několika desítek lidí, osobností i europoslanců a poslanců Parlamentu České republiky, kteří logicky podle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím požadují, aby se veřejnost mohla informace dozvědět. A to buď tím, že bude zveřejněna celá zpráva, nebo že ministerstvo financí zveřejní podstatné informace z této zprávy, co z této zprávy OLAFu vyplývá.

Musí to být neprodleně? Nemůže tam být několik dní na to, aby skutečně ministerstvo zjistilo, kterou část zprávy může a kterou nemůže zveřejnit?

Určitě, podle zákona 106 má lhůtu 15 dnů, do které by tu žádost mělo vyřídit, tedy připravit všechny informace, které lze zveřejnit. Ale povinnost vyplývá nejen ze zákona, vyplývá i z Ústavy a je velice podivné, proč jsou kolem toho takové tanečky nebo právní kličky.

Veřejnost by měla mít informaci, jak ta zpráva dopadla. Posléze může zaznít třeba stanovisko státního zastupitelství, že předmět zprávy jsou nějaké skutečnosti, které budou nadále šetřeny, ale zásadní informace už měla veřejnost podle mého názoru dostat.