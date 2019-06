Předběžná zpráva auditorů o Babišově střetu zájmů: co může znamenat pro premiéra i pro Česko?

Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle předběžných závěrů auditu Evropské komise ve střetu zájmů. Česku kvůli tomu hrozí, že bude muset vracet stovky milionů korun z dotací pro firmu Agrofert. Babiš, který holding před dvěma roky vložil do svěřenských fondů, to ale odmítá, Česko podle něj žádné peníze vracet nebude. Server iROZHLAS.cz, který má předběžnou zprávu k dispozici, vysvětluje, co to pro Česko a premiéra znamená. Praha / Brusel 12:05 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč je podle auditorů premiér ve střetu zájmů?

Evropští auditoři podrobně zkontrolovali systém rozdělování evropských dotací v Česku, všechny dotace získané společnostmi z holdingu Agrofert a fungování dvou svěřenských fondů, do kterých Andrej Babiš v únoru 2017 svůj koncern vložil. Premiér to tehdy udělal, aby vyhověl českému zákonu o střetu zájmů, kterému se přezdívá „lex Babiš“. Mezitím ale loni v srpnu začalo platit přísnější celoevropské zařízení. Unijní kontroloři došli k předběžnému závěru, že Andrej Babiš porušuje i český zákon a že naše země by měla vracet dotace udělené Agrofertu už od února 2017.

Babiš ke zprávě o střetu zájmů: Závěry auditu odmítám. Zveřejnění dokazuje, že je to účelová akce Číst článek

Andrej Babiš má podle nich pod plnou kontrolou oba svěřenské fondy, do nichž Agrofert vložil a které ho měly odstřihnout od spojení s holdingem. Například správce těchto fondů podle zprávy nemůže navyšovat jmění ve firmách, aniž by akcie získal Babiš. Andrej Babiš má také právo tohoto správce vyměnit stejně jako členy rady dohlížitelů na tyto fondy. Po skončení fondů veškerý majetek přejde zpátky do vlastnictví Babiše.

Podle auditu je tak český premiér stále skutečným majitelem Agrofertu a má přímý ekonomický zájem na jeho profitu. Zároveň se ale ze své pozice - dříve ministra financí, předsedy Rady pro evropské fondy a teď premiéra - aktivně podílel na rozhodování tom, jak se u nás udělují evropské dotace, jejichž výrazným příjemcem je i Agrofert. V tom je podle auditorů Babišův konflikt zájmů.

Jaký je rozdíl mezi evropskou a českou legislativou?

Evropské nařízení z loňského srpna je přísnější, zatímco český zákon je benevolentnější. Evropská norma vylučuje i zapojení rodinných příslušníků. V případě Agrofertu a svěřenských fondů je jedním z tzv. protektorů těchto fondů Babišova manželka Monika. Bez jejího hlasu nemůže rada dohlížitelů většinově rozhodnout, jak upozorňuje evropská zpráva.

‚Částku 451 milionů nemohu potvrdit, ani vyloučit.‘ Schillerová chce počkat na překlad auditu o střetu zájmů Číst článek

Kolik by musela České republika vracet unii?

Ve zprávě jsou zatím vyčísleny dvě částky. Kontroloři našli neoprávněně vyplacené prostředky u celkem 17 operací při platbách z Evropského programu pro regionální rozvoj a ze sociálního fondu. V tomto případě navrhují vrátit veškeré dotace v celkové výši asi 283 milionů korun.

Další nedostatky odhalili také v řízení a kontrole evropských fondů za poslední dvě programovací období, takže dohromady by vrácená částka mohla být až 451 milionů korun.

Bude stát vymáhat peníze od Agrofertu?

V případě padesátimilionové dotace na projekt farmy Čapí hnízdo, kvůli které policie stíhá premiéra Babiše i jeho blízké, to tak třeba bylo. K vrácení peněz kvůli podezření z dotačního podvodu vyzval nástupnickou společnost Imoba středočeský regionální úřad. Pokud by se střet zájmů premiéra Babiše nakonec skutečně potvrdil, vyplacené peníze by mohl vrátit právě Agrofert.

Co v předběžné zprávě není?

Čeká se ještě na výsledek auditního šetření u zemědělských dotací, které v tuzemsku vyplácí Státní zemědělský intervenční fond. „Na výsledky z auditu stále čekáme, ještě nedorazily,“ potvrdila v pátek mluvčí fondu Vladimíra Nováková.

Schillerová: V případě střetu zájmu zahájíme daňové řízení. Máme nástroje, jak částku vymoci zpět Číst článek

Zemědělské dotace představují největší část plateb, které Agrofert z EU získává, mohou to být další stamiliony. Finální suma k vrácení může přesáhnout i miliardu korun.

Kdy bude jasné, zda bude Česko peníze vracet?

Česká vláda musí dostat český překlad, což bude podle ministerstva financí trvat asi měsíc. Pak bude mít jeden až dva měsíce na odpověď a vyvrácení argumentů kontrolorů. Na základě této odpovědi pak komise může zprávu upravit, nebo také ne, a vydá už konečnou zprávu. To může trvat ještě několik měsíců.

Pokud v ní bude dál nárokovat vrácení dotací, je pravděpodobné, že to česká vláda odmítne, jak už teď prohlašuje Babiš, který s tvrzením evropských auditorů nesouhlasí. Konečné rozhodnutí o případném vracení peněz tak bude muset udělat Soudní dvůr Evropské unie. Jeho rozhodnutí může trvat roky.

Pro samotného premiéra Babiše by to mohlo mít nepříjemné důsledky ale i mnohem dřív. Pokud se ty závěry auditu potvrdí, tak například tehdy, když bude summit EU probírat dlouhodobý unijní rozpočet a nastavení evropských fondů, mohlo by se stát, že by český premiér jako člověk se střetem zájmů musel jít za dveře a neúčastnit se ho.

Čerpá Agrofert dál dotace?

I přes riziko, že Česko peníze na některé projekty Agrofertu od Bruselu možná nedostane, jdou finance na ně ze státního rozpočtu společnostem z holdingu dál. Dotace dál posílá Státní fond životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu i Státní zemědělský intervenční fond.

„Proplácení pozastaveno nebylo. Nemáme k dispozici žádné oficiální stanovisko nebo pokyn, který by doporučoval či nařizoval proplácení pozastavit,“ uvedla třeba mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová v druhé polovině května, ještě předtím, než byly známy předběžné závěry auditu.