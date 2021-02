Vláda připraví vlastní verzi nového volebního zákona, uvedl Babiš. Návrh předloží Hamáček v pondělí

Vláda vypracuje vlastní návrh nového volebního zákona. Před odletem na summit zemí V4 do Polska to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet by ho měl projednat na své nejbližší řádné schůzi v pondělí. Parlamentní strany o úpravách volebních pravidel jednají kvůli verdiktu Ústavního soudu, který před dvěma týdny některé pasáže předpisu zrušil. Minulý týden se přitom sněmovní strany shodly, že kvůli úspoře času využijí lidovecký poslanecký návrh. Praha 11:37 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO na rozdíl od ostatních stran prosazuje, aby Česká republika tvořila jediný obvod | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet podle Babiše dospěl k názoru, že je potřeba, aby volební zákon vypracovala vláda. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) předpis předloží v pondělí. „Je to velice důležitý zákon, vláda by měla mít svůj návrh. Je tam i ten lidovecký, sněmovna bude mít tyto návrhy a o tom se bude diskutovat,“ uvedl Babiš.

Lídři sněmovních stran se kvůli volebnímu zákonu sešli minulé úterý a dohodu, že kvůli časové úspoře využijí lidovecký návrh, prezentovali jako jeden z hlavních výsledků jednání. Shoda je podle stran i na tom, že by koalice stran měly pro vstup do sněmovny potřebovat získat více než pět procent hlasů.

Shoda naopak nepanuje u otázky, zda by měl existovat bonus pro vítěze voleb a jakou by měl mít podobu, či na tom, kolik by mělo být volebních obvodů. Hnutí ANO na rozdíl od ostatních stran prosazuje, aby Česká republika tvořila jediný obvod. „Ve sněmovních volbách lidé volí vládu a premiéra. Pokud by byl jeden obvod, tak lídr je kandidát na premiéra,“ vysvětlil Babiš.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní již při letošních sněmovních volbách.

Babiš po verdiktu prohlásil, že se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi. Zpochybnil také nestrannost předsedy soudu Pavla Rychetského. Novinářům ve středu řekl, že na svém názoru ohledně účelovosti rozhodnutí trvá.