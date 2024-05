Vzduchovka, nože a šroubovák. Ve Vatikánu zadrželi českého kněze, tašku měl plnou zbraní

Za nelegální držení zbraní zadržela policie v neděli ráno ve Vatikánu na Svatopetrském náměstí kněze z Česka. Podle informací italských médií u něj našla vzduchovku, nože, řezák a šroubovák. Muž uvedl, že zbraně si s sebou vzal pouze na svou ochranu, píše web Il Messaggero. Vatikán 10:26 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při kontrolní prohlídce na Svatopetrském náměstí byl zadržel poté, co u něj Policie našla několik nebezpečných předmětů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Český kněz, kterému má být údajně 59 let, přijel do Vatikánu v autobuse společně s dalšími věřícími. Podle webu Roma Today byl oblečený do sutany.

Při kontrolní prohlídce před vstupem na Svatopetrské náměstí byl zadržel poté, co u něj místní policie našla několik nebezpečných předmětů, které by mohly být použity jako zbraně. V tašce měl také vzduchovku a nože.

Po zadržení se kněz hájil tím, že taška, ve které si zbraně nesl, patří někomu jinému, konkrétně jinému účastníkovi výpravy, a že jsou jen na osobní ochranu. Policie ho nyní vyšetřuje pro nedovolení držení zbraní, popisuje server Il Messaggero.

