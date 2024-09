Překvapivé množství vítězů. ‚Uspěli jsme,‘ oznámili po senátních volbách všichni kromě Pirátů

Vládní ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, stejně jako opoziční ANO, SPD, Přísaha, komunisté i SOCDEM jsou s výsledky senátních voleb spokojeni. Mnozí se dokonce prohlásili za vítěze. Naopak Piráti v posledních dnech sbírají jednu špatnou zprávu za druhou, senátní volby nevyjímaje. Abyste se v interpretacích výsledků neztratili, nabízí iROZHLAS.cz kromě výčtu všech (i samozvaných) vítězů také souhrn našeho volebního zpravodajství. Praha 7:00 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stínový premiér Karel Havlíček (vlevo, ANO) i předseda vlády Petr Fiala (ODS) výsledek označili za vítězství svého tábora | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vládní koalice vyhrála nad hnutím ANO,“ zhodnotil senátní volby premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Je to 15 ku devíti ve prospěch vládních stran,“ vypočítal.

Senátní volby vrátily do vládního tábora radost, přes nárůst ANO si v horní komoře udrží jasnou většinu Číst článek

Pokud se podíváme na to, kolik uspělo kandidátů podporovaných vládními stranami, dostaneme se až na číslo 17. Nezávislého kandidáta Stanislava Balíka na Šumpersku podpořily ODS a KDU-ČSL a kandidáta SEN 21 Přemysla Rabase na Chomutovsku podpořili (stále ještě vládní) Piráti.

Co se týče výsledků jednotlivých stran, nejvyšší počet senátorů získalo poprvé ve své historii hnutí ANO: celkem osm. Druzí byli Starostové se šesti a třetí ODS s pěti.

Na základě toho se za vítěze označili i předáci ANO. „Prolomili jsme prokletí Senátu. Po evropských a krajských volbách jsme přesvědčivě zvítězili i ve volbách do Senátu. Obhajovali jsme jeden mandát, máme jich nově osm plus jeden do klubu,“ uvedl 1. místopředseda Karel Havlíček.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan zmínil, že zisk šesti senátorských mandátů pro jeho stranu znamená posílení už ve třetích volbách za sebou. Starostové proměnili v senátory všech šest kandidátů, kteří postoupili do druhého kola.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové byla i její strana úspěšná, jelikož zdvojnásobila počet obhajovaných senátorů z jednoho na dva.

A také předseda třetí strany z koalice Spolu, lidovecký předseda Marian Jurečka, označil výsledky voleb za dobré. KDU-ČSL obhajovala dva mandáty a i dva získala. Oba zdůraznili, že za hlavní výsledek voleb považují, že si vláda v horní komoře parlamentu udrží pohodlnou většinu.

Přestože ani letos nezískalo SPD žádný senátorský mandát, jelikož jeho jediný finalista Pavel Dopita prohrál duel na Prostějovsku, šéf SPD Tomio Okamura označil senátní volby také za částečný úspěch: „Oslabila Fialova vládní koalice, posílila opozice a SPD se podařil dílčí cíl, abychom dostali alespoň jednoho našeho kandidáta do druhého kola.“

4:51 Voliči od politiků slýchají, že Senát je zbytečná instituce, vysvětluje analytik nízkou volební účast Číst článek

Jen končící předseda Pirátů Ivan Bartoš jakožto jediný šéf některé ze sněmovních stran nemohl senátní volby za úspěch označit v žádném případě. Po výplachu v krajských volbách, kdy Piráti obhájili jen tři mandáty z 99, celé stranické vedení rezignovalo, pak Bartoše vyhodil premiér Fiala z vlády a v úterý zřejmě kabinet opustí všichni pirátští ministři. A Senát? Už v prvním kole skončil obhajující Lukáš Wagenknecht na Praze 8 a i Piráty podporovaný Marek Hilšer na Praze 2 ve druhém kole prohrál.

Mezi dalšími se radují v Přísaze, která se o víkendu stala novou parlamentní stranou díky svému předsedovi Róbertu Šlachtovi. Ten získal mandát na Břeclavsku proti poslanci ANO Miloslavu Janulíkovi. „Je to úžasný výsledek. Hlavně po posledním týdnu, kdy se proti nám na Janulíkovu podporu spojili všichni – ODS, sociální demokrati i SPD. Andrej Babiš přijel do Břeclavi a do Pohořelic, ale ani on nepomohl,“ zářil Šlachta.

I šéfka komunistů Kateřina Konečná označila výsledek jejich finalisty v Chomutově Jaroslava Komínka za skvělý, byť neuspěl. „Od toho, aby i v Senátu zaznělo jednoznačné Stačilo! nás dělilo jen několik set hlasů. Ale zisk 47 procent je skvělý výsledek,“ uvedla na facebooku.

Končící předseda SOCDEM Michal Šmarda se radoval už po prvním kole, kdy svůj mandát obhájil na Karvinsku dlouholetý senátor Petr Vícha.

Rozhovory i nepovolená agitace

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál opět nabídly bohaté volební zpravodajství, sčítání výsledků, interpretace a analýzy i tříhodinové speciální vysílání plné bezprostředních reakcí, rozborů odborníků i rozhovory s vítězi a poraženými.

Obhájce senátorského mandátu ve volebním obvodu Náchod Martin Červíček (ODS) byl hned v sobotu odpoledne hostem ve vysílání Radiožurnálu. Nad protikandidátem Janem Borůvkou (ANO) zvítězil o více než pět tisíc hlasů. „Když vidím, co se děje v krajských nebo senátních volbách, jako zástupce ODS jsem neměl mít šanci. Ale o to víc si vážím toho, že to lidé takhle nevnímali a že mě zvolili,“ řekl Červíček.

Róbert Šlachta získal na Břeclavsku bezmála 59 procent hlasů, oproti 41 procentům svého soupeře Miloslava Janulíka (ANO). „Určitě budu hodně kritický vůči tomu, co bude přicházet z Parlamentu, zvlášť bych připomněl, že bych nezvedl ruku pro daňový balíček ve stavu, v jakém byl navržen, valorizaci důchodů a podobně,“ popsal svou vizi v rozhovoru pro Radiožurnál.

Bývalý senátor Marek Hilšer nesl prohru z druhého kola voleb těžce. Jako jediný z kandidujících prezidentských uchazečů z roku 2018 se do horní komory opětovně neprobojoval. Snažil se dle svých slov bojovat s oligarchizací, ale „místo toho zvítězily nějaké pohádky o Egyptu“. Jeho protivník Miroslav Bárta (za STAN) by se nově v Senátu chtěl zajímat například o ochranu památek.

Druhé kolo senátních voleb provázela nízká volební účast, k urnám přišlo jen 17,54 procenta voličů. Ačkoliv primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) požadoval kvůli povodním odložení voleb, v jeho volebním obvodu přišlo volit lidí nejvíc: 23,3 procenta. Ve druhém kole Navrátil porazil obhajujícího senátora Herberta Paveru (TOP 09).

Nový opavský senátor Navrátil navíc těsně před otevřením volebních místností čelil kritice z řad opozice, že si kupuje hlasy z rozpočtu města. Dva dny před volbami totiž rada na jeho návrh schválila humanitární pomoc 20 tisíc korun každému domácnosti ve městě, kterou postihla v uplynulých týdnech ničivá povodeň. Navrátil takovou kritiku odmítá a zdůrazňuje, že jde o akutní pomoc občanům.

Zpátky k náchodskému senátorovi Martinu Červíčkovi (ODS). Policie prověřuje agitování v obecním rozhlasu v Polici nad Metují na Náchodsku právě v jeho prospěch. Podpora Červíčkovi z rozhlasu údajně zazněla ve městě a přilehlých obcích ve čtvrtek odpoledne. Policie přijetí oznámení o agitování v rozhlase potvrdila. Červíček řekl, že si nic v městském rozhlase neobjednával.

K raritní situaci došlo mezi stranami KDU-ČSL a ODS. Lidovecký poslanec David Šimek totiž úspěšně kandidoval do Senátu, a tak jeho mandát ve Sněmovně automaticky zaniká. Jeho náhradníkem kvůli společné kandidátce Spolu ale není lidovec, nýbrž občanský demokrat Radim Jirout. 23členný lidovecký sněmovní klub se tak smrskne na 22, zatímco ODS posílí o jeden mandát na 35.