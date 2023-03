V Česku roste počet nenávistných projevů vůči židům. Nejvíce antisemitských útoků je v online prostoru

Urážky, vyhrožování smrtí nebo popírání holocaustu – tak nejčastěji vypadají verbální nebo psané projevy antisemistimu. V Česku se zatím nenávistné komentáře proti židům objevují především v online prostoru. V posledních letech antisemitismus po celém světě podle židovských organizací i policejních statistik sílí. Evropská komise už před více než rokem vyzvala členské státy, aby přijaly Národní strategie boje proti antisemitismu. Praha 13:43 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina z antisemitských útoků se objevuje v online prostoru, upozorňuje Federace židovských obcí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Covid, válka v Evropě, ekonomická krize. Židé byli vždy vnímáni jako ten obětní beránek. To je vlastně ten první, na kterého svedete vinu za to, co se děje. Ta historická zkušenost tady je a my ji známe a pořád se to jenom opakuje,“ popsal pro Radiožurnál předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek.

Podle něj je antisemitismus v Česku úzce spjatý s tím, co se děje ve světě. V době, kdy život ochromilo šíření koronaviru, objevovaly se na sociálních sítích nenávistné komentáře.

„Židé nejsou lidé. “

„Hitler řekl, že nechá nějaké Židy naživu, aby svět pochopil, proč je zabíjel. Teď je ten důvod jasný.“

„Je zdrcující jak židáci na té pandemii vydělají. Při tom není víc morálně pokřivené rasy než židé.“

Nicméně v Česku jsou projevy antisemitismu strukturálně odlišné než jinde ve světě, zmínil Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity. Pro Český rozhlas Mareš jako příklad jmenoval islamofobii, což vysvětlil mimo jiné tím, že v tuzemsku je minimum přistěhovalců muslimského vyznání. Ale i silnou podporou obyvatel pro stát Izrael, čímž se Česko odlišuje.

„Antisemité se profilovali na nedávné krizi ohledně vládních opatření proti covidu-19 a nyní se profilují na krizi související s válkou na Ukrajině, kdy vinu za tyto věci dávají židovstvu,“ vysvětlil.

Tito lidé se podle Mareše snaží najít jednoduché řešení na složité věci, proto se antisemitismus vždy více zviditelní v kontextu s nějakou společenskou krizí, ve které podle něj lidé nechtějí hluboce přemýšlet.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se pak projevuje „absurdní srovnávání“ židovství s nacismem. „Poukazuje se na údajný nacismus (Volodymyra) Zelenského,“ řekl Mareš.

Židovské organizace teď s ministerstvy vnitra a zahraničí dokončují Národní strategii boje proti antisemitismu. Zaměří se v první řadě právě na nenávistné projevy na internetu, potvrzuje předseda Federace židovských obcí Papoušek.

Nenávist ve světě

„Online prostor dává možnost účastníkům se zradikalizovat a spáchat fyzický útok. To samé se stalo v Bratislavě, kdy se mladý devatenáctiletý kluk zradikalizoval na internetu, a pak provedl ten útok,“ připomněl Papoušek případ z loňského října, o kterém informoval i Český rozhlas.

Při střelbě ve slovenském hlavním městě zemřeli nejméně dva muži a jeden člověk je zraněný. Útočník z místa utekl a pátrá po něm vrtulník, informoval Radiožurnál 12. října minulý rok.

Útočník stál za účtem na sociální síti Twitter, kde se už den před útokem objevil rasistický, 65 stran dlouhý manifest útočící na sexuální menšiny a lidi židovské národnosti. V textu byly podle slovenského Deníku N odkazy na teorii nadřazenosti bílé rasy a neonacistické symboly.

Projevů antisemistismu v posledních letech přibývá po celém světě. Už před rokem upozornila FBI v televizní stanici CNN na nárůst nenávistných projevů vůči židům ve Spojených státech.

Odstraňování příspěvků na sítích

V Česku se na vyšetřování antisemitských projevů zaměřuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

„Samotná identifikace toho antisemitského jednání, tak je poměrně složitá, protože mnohdy v rámci nenávistných projevů ta antisemitská linka není na první pohled zřejmá. Velmi často dochází k prolínání různých motivů. Ať už to bude různý způsob brojení proti státním institucím nebo proti EU atd.,“ vysvětlil policista z centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Jméno kvůli povaze jeho práce neuvádíme, redakce však jeho identitu zná.

„Samozřejmě opakem toho tak jsou různé zkazky v diskusích, kdy ta vyjádření jsou poměrně otevřená, poměrně jasná,“ dodal.

Twitter, Instagram nebo Facebook často nenávistný obsah samy odstraňují nebo ostatní uživatele upozorní na to, že je stránka spojená se šířením dezinformací.

„Naprosto efektivní způsob mi přijde odstraňování, protože ve své podstatě míříme k tomu, že nechceme, aby se ty názory rozšířili, protože skutečně můžou vést a historicky to známe, že vedou, k mnohem závažnějšímu jednání a už nejenom v tom online prostředí ale už v tom fyzickém,“ doplnil policista.

Federace židovských obcí teď chystá Výroční zprávu o stavu antisemitismu v České republice za rok 2022. Už předběžná data podle ní ukazují, že projevů antisemitismu výrazně přibylo.