Asi 1,6 milionu Čechů má závažný problém s bydlením. Situace se sama nezlepší, tvrdí Bírová

Jednou z priorit české Pirátské strany ve vládě bylo prosazení zákona o podpoře v bydlení. Jaký bude osud návrhu zákona po odchodu Pirátů z vlády?„Zákon o sociálním bydlení bude kvalitně upravovat to, aby se lidé v bytové nouzi mohli navracet zpět do standardního bydlení a měli k tomu adekvátní podporu, aby si mohli stav bydlení udržet," vysvětluje Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:38 11. října 2024

Jaký bude mít podle vás návrh zákona o podpoře v bydlení schválený vládou další osud teď po odchodu Pirátů z vlády?

Přijde mi důležité říct, že to rozhodně není jen nějaký pirátsky zákon nebo pirátský návrh. To, že ministerstvo pro místní rozvoj, které je jedním z předkladatelů zákona, doposud mělo ministra z Pirátské strany (Ivana Bartoše – pozn. red.) je jedna věc.

„Zatím nevnímám tak velké riziko, že bychom skončili. Jdeme dál," říká o zákonu o podpoře v bydlení ředitelka platformy pro sociální bydlení, Barbora Bírová

Ale víme, že zákon je prioritou současné vlády. Je součástí koaliční smlouvy a tak dále. Nemyslím si, že je teď nutné soustředit se na jednoho člověka nebo jednu stranu, takže pokračujeme dál.

Rozumím vám, ale ptám se i proto, že se objevovaly novinové titulky typu „Klíčový zákon Pirátů je po odchodu z vlády v ohrožení“.

Jasně, není to věc, kde už bychom měli vyhráno. Víme, že momentálně je zákon zaseknutý ve druhém čtení. Každopádně sledujíc, co se děje ať už na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo na ministerstvu pro místní rozvoj a vůbec v posledních dnech, mi připadá důležité zdůraznit, že zatím nevnímám tak velké riziko, že bychom skončili. Jdeme dál.

Premiér potvrdil, že všechny body programového prohlášení nadále platí. Znamená to tedy, alespoň, jak to vidíte vy, že čtyřkoalice bude chtít zákon prosadit?

Ano.

Dva pilíře

Chybějící zákon o sociálním bydlení byl hlavním důvodem, proč jste Platformu pro sociální bydlení v roce 2013 založili, je to tak?

Ano, přesně tak.

Mohla byste vysvětlit, co je hlavním cílem zákona?

Zákon o sociálním bydlení anebo vůbec nějaká legislativa bude kvalitně upravovat to, aby se lidé v bytové nouzi mohli navracet zpět do standardního bydlení a měli k tomu adekvátní podporu, aby si mohli stav bydlení udržet. To je jeden z bodů, který je pro nás klíčový.

Dalším bodem je určitě prevence ztráty bydlení. Takže (chceme – pozn. red.), aby se tyto dva pilíře spojily a abychom věděli, že dokážeme předcházet krizím a dokážeme je velmi efektivně řešit.

To byl v podstatě od počátku naší existence jeden z hlavních cílů a to je určitě i teď ten zákon, který se připravuje. Možná si vzpomínáte, že v roce 2016, 2017 byl zákon vysloveně o sociálním bydlení...

Ten neprošel prvním čtení.

Přesně tak. To byla situace, kdy jsme rozhodně ani my jako platforma – myslím si, že znalost resortů nebyla natolik silná, jako je teď. V tu dobu to byl v podstatě zákon, který si kladl za cíl stanovit obcím povinnost. Měl nějakou představu, co by se mělo dít.

Teď víme, že vycházíme ve všech třech pilířích, to znamená garance, kontaktní místa pro bydlení, asistence – to jsou všechno věci, které se už v Česku dějí. To znamená, že opravdu vycházíme z osvědčených nástrojů, které nefungují jen v zahraničí, ale i u nás doma. Víme, že je možné se na ně spolehnout, že fungují, protože je máme vyzkoušené.

Bydlení pro život

Dnes už bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš mluvil o širší reformě, kterou nazýval Bydlení pro život. V čem spočívá?

Bydlení pro život spočívá v tom, že zákon o podpoře bydlení, který jsme doteď zmiňovali, je jedním z pilířů. Potom jsou tam další nástroje, které se týkají výstavby, investicí do bytů, rekonstrukcí a tak dále.

Byl to komplexnější balíček, který si dovolím tvrdit, že ministerstvo pro místní rozvoj celkem dlouhou dobu dlužilo české společnosti, takže jsem velmi zvědavá, jak se bude tento program rozvíjet.

A měli jste už možnost u jeho nástupce Petra Kulhánka (STAN) zjišťovat, jestli a v jaké podobě bude tlačit zákon legislativním procesem?

Zatím jsme neměli možnost potkat se osobně, ale z vyjádření, které dával do médií, si myslím, že bylo úplně zřejmé, že dostupnost bydlení i zákon o podpoře bydlení stále patří mezi jeho priority.

Podle zprávy o vyloučení z bydlení se až 62 000 domácností u nás nachází v bytové nouzi. Ta situace se nelepší?

Drobně vás poopravím. Je to 161 000 lidí a 62 000 dětí. Závažný problém z bydlením má přibližně 1,6 milionu obyvatel v Česku. To znamená, asi jsme si rovnou odpověděli, že až tak velmi se to nelepší. K tomu je možná doplňující otázka, proč teda potřebujeme systém a proč potřebujeme zákon? Protože situace se opravdu sama od sebe nezlepší.

