Nedostatek cenově dostupného bydlení: musí se stavět více, výstavba samotná však problém nevyřeší

V Česku chybí cenově dostupné bydlení. Problém se přitom netýká jen nízkopříjmových obyvatel, na vlastní bydlení nebo vysoké nájmy mnohdy nedosáhnou ani lidé ze střední třídy. „Praha je v rámci celoevropského srovnání mezi hlavními městy na druhé nejhorší pozici z hlediska toho, kolik ze svých peněz vynaloží domácnost na nájem,“ ,říká pro Český rozhlas Plus Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení. 18:38 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bytů se podle Klusáčka musí stavět mnohem víc a i obce v tom začínají být aktivnější, zároveň ale nepovažuje za rozumné plošně stanovovat, kolik bytů se má postavit (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V evropském srovnání je na tom Česko špatně i pokud jde o počet osob v bytové nouzi, kterých je na 150 tisíc, z toho 60 tisíc dětí. Lidé, kteří jsou z pohledu běžných majitelů rizikoví, zpravidla končí v rukou obchodníků s chudobou a v předražených, nevyhovujících bytech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení

„Vláda nyní schválila zákon o podpoře bydlení, který na tento problém cílí a přináší u nás i v zahraničí vyzkoušená řešení. Pronajímateli je po omezenou dobu garantováno placení nájmu a případných škod. Když se domácnost osvědčí, má velkou motivaci si bydlení udržet,“ vysvětluje expert pro analýzu a tvorbu politiky.

Klusáček věří, že zákon má šanci projít i parlamentem, a to napříč spektrem. Měl by totiž pomoci zejména rodinám s dětmi, kterým kvůli nevyhovujícímu bydlení mnohdy hrozí umístění do ústavní péče, a to včetně těch nejmenších.

Více stavět, ale...

Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s programem na výstavbu dostupného nájemního bydlení s rozpočtem okolo osmi miliard korun.

„V tom je třeba pokračovat a finanční prostředky výrazně navýšit. Byly i takové předvolební sliby, které se ale zatím nerealizovaly. Jinde v Evropě se také třeba využívají peníze z emisních povolenek, za které by šlo stavět energeticky úsporné a dostupné bydlení,“ naznačuje.

Kupoval bych byt až od 2+1, menší se nevyplatí. Příští pražskou Letnou budou Michle a Nusle, radí makléř Číst článek

Česko má v rámci vyspělých zemí jeden z nejmenších obecních bytových fondů. Obce totiž své byty v minulosti privatizovaly a ročně se jich nyní uvolní jen asi šest tisíc. Bytů se proto podle Klusáčka musí stavět mnohem víc a i obce v tom začínají být aktivnější, zároveň ale nepovažuje za rozumné plošně stanovovat, kolik bytů se má postavit.

„V Praze, v Brně nebo některých krajských městech máme extrémně drahé soukromé nájemní bydlení, tam je to zásadní. Ale v jiných městech jsou ty nájmy třeba poloviční,“ podotýká s tím, že výstavba samotná nemůže problém vyřešit, například v Praze není už kvůli pozemkům možné postavit 100 tisíc nových bytů.

Může být pro Česko inspirací dánský model družstevního bydlení? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.