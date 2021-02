Česko odsoudilo vojenský převrat v Barmě. Podpořilo vedoucí představitele vzešlé z voleb

Česko odsuzuje vojenský převrat v Barmě. Uvedlo to na twitteru ministerstvo zahraničních věcí, které zároveň vyjádřilo podporu legitimnímu vedení země. Vyzvalo také k okamžitému propuštění zadržených a k respektu výsledků listopadových parlamentních voleb. Barmská armáda v pondělí vyhlásila výjimečný stav poté, co zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky.

Praha/Neipyijto 12:16 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít