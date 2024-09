Oprava Barrandovského mostu bude téměř dvakrát dražší. Cena přesáhne miliardu korun

Rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze bude téměř dvakrát dražší, než se předpokládalo. Místo 594,5 milionu bude stát zhruba 1,14 miliardy korun. Důvodem je velmi špatný stav původní konstrukce, inflace nebo použití modernějších technologií. Novinářům to v úterý řekl generální ředitel Technické správy komunikací Filip Hájek. Aktualizujeme Praha 10:29 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při započtení nulté fáze oprav, kdy byly opraveny mimo jiné pilíře, páté fáze, v níž Technická správa komunikací (TSK) sanuje povrchy, a zaplacení správce stavby se pak náklady vyšplhají na téměř 1,31 miliardy korun.

Barrandovský most tvoří dva mosty. Jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je už opraven. Letošní opravy začaly v březnu a potrvají do podzimu. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění.

Most je z roku 1983 a denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

