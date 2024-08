Bartoš se setkal s Luklem kvůli stavebnímu řízení. Zásadní chyby by měly zmizet do 20. srpna

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje do 20. srpna provést zásadní opravy v systémech digitalizace stavebního řízení v reakci na požadavky Svazu měst a obcí. Vyplynulo to ze čtvrteční online schůzky ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla. V první polovině srpna by mělo podle Lukla dojít k hromadnému vkládání údajů o osobách a parcelách nebo také zlepšení zobrazování dokumentů. Praha 20:22 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém stavebního řízení má do budoucna zahrnovat automatické procesy nebo načítání účastníků řízení | Foto: Fotobanka Pixabay

Nový systém by podle předsedy svazu měl splňovat minimálně parametry původního systému a předložené požadavky na úpravy systému svaz považuje za nejnižší možný standard, na kterém svaz trvá. Pokud systém bude podle Lukla efektivně fungovat, povede to ke zrychlení stavebního řízení.

Čtvrteční schůzka měla podle Lukla spíš „organizační charakter“. Podle Bartoše se bavili zejména o „postupu v zavádění systému digitalizace stavebního řízení“.

Ministr pro místní rozvoj také předložil seznam věcí, ke kterým od spuštění systému došlo, ať už „dílčí opravy, nebo nově nasazené funcionality“. Představil i plán do budoucna. Jedná se zejména o „automatické procesy, načítání účastníků řízení, aby se nemusely údaje vkládat manuálně, nebo šablony, které vám generují rozhodnutí z těch dat, která systém už má“.

„Mimo jiné jsme se dotkli nějakých dalších témat, které nesouvisí se stavebním řízením, ať už je to role agentury pro sociální začleňování v území, kde mají vyloučené lokality, či otázky veřejných zakázek a reformy ÚOHS, kterou ministerstvo předložilo,“ zmínil Bartoš.

I pokud ministerstvo splní všechny zmíněné požadavky do 20. srpna, nebude systém kompletní. Podle Lukla by mělo dojít k zásadní změně ještě do konce srpna a to v „podpoře načítání účastníků z parcel, či některé další důležité komponenty, které tam v tuto chvíli nejsou“.

Ministerstvo předpokládá, že by vše mělo být ideální právě do konce srpna. Věří v to i samotný Lukl. „Chtěli bychom fungovat v systému, který bude stoprocentní a bude odpovídat digitálnímu řízení 21. století. Jsme připraveni tomu v maximální míře pomoci, protože to není jenom otázka úřadu, ale i našich klientů na straně stavebníků,“ říká předseda svazu.

Lukl usiluje o společné jednání zainteresovaných organizací nejen s ministrem Bartošem, ale také za účasti premiéra Petra Fialy.

„Odeslali jsme dopis i na úřad vlády, kde jsme požádali pana premiéra, aby se účastnil našich společných jednání, nebo minimálně toho jednoho. Já pevně věřím, že jakmile skončí vládní prázdniny, dostaneme pozitivní odezvu. Myslím si, že i pro premiéra je důležité, aby měl informace nejenom ze strany vládních rezortů, ale samozřejmě i těch, co jsou v uvozovkách na druhé straně, to znamená těch, co se systémem pracují,“ míní Lukl.

Podle Bartoše ale nebude organizace takové schůzky úplně jednoduchá. „Zkoordinovat pana premiéra a třeba i další tři, čtyři ministry, což bylo v původním dopise platformy, a včera jsme to řešili, není úplně triviální věc. Každý řeší svoji agendu,“ vysvětluje ministr.

Setkání se podle něj uskuteční spíše „ve formátu těch, co se již teď setkávají, ať už jsou to zástupci tajemníku, pan Holický nebo pan Kopecký, skrze ty IT věci, nebo další organizace, které systém využívají“. To by dle jeho mínění bylo přínosné, protože se na systém dívá „každý z jiné strany“.