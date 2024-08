Oborové organizace si stěžují na Portál stavebníka. Navrhují úpravy, požadují schůzku s vládou

Podle něj digitalizace trpí problémy, jako jsou například nefunkčnost a nepřipravenost systému, nedostatečná uživatelská přívětivost a komplikované rozhraní s nejasnými postupy.

Na podobné problémy odkazovaly i další subjekty. K jednání za přítomnosti premiéra vyzval ve čtvrtek ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) také Svaz měst a obcí (SMO ČR).

„Bohužel, nyní neexistuje snadné řešení této situace. Nevíme, v jakém stavu je proces oprav a upgradu nefunkčního systému, a s ohledem na dřívější rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nemáme žádné informace o dalších krocích v systémové a rychlé nápravě,“ napsala platforma v dopise.

„Také nevíme, zda další část systému, Národní geoportál územního plánování, bude skutečně funkční, tedy nejen zda bude spuštěn, ale především zda bude mít potřebné funkcionality. Obáváme se komplexního kolapsu stavebních úřadů, což může mít zásadní dopad na českou ekonomiku,“ stojí v něm dále.

Ministerstvo pro místní rozvoj se zatím k dopisu nevyjádřilo.

Navržené změny

Platforma navrhuje, aby se zveřejnily informace o probíhajících úpravách systému – kdo a na základě jaké smlouvy je realizuje a jaké jsou jejich harmonogramy. Takový harmonogram ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo tento týden. Některým úřadům a subjektům ale nepřipadal konkrétní a některé stěžejní úpravy se podle nich plánují až na příliš pozdě.

Členové platformy také v dopise žádají, aby byla veřejnost informována o termínu, kdy budou systémy stavebního řízení a geoportál plně funkční. Jako konkrétní řešení se podle nich nabízí například umožnit fungování původních systémů na přechodné období do 30. června 2027.

Potíže s novým on-line systémem stavebního řízení mohou podle úřadů a odborníků vést k průtahům ve stavebních řízeních, finančním ztrátám i krachu některých projektantů a architektů.

Úřady se potýkají s chybami a nelogičnostmi v systému či chybějícími prvky oproti původním systémům. Podle odborníků by mohly ztráty způsobené průtahy v řízeních dosáhnout za červenec miliardy korun. Podle komory stavařů kvůli potížím se systémem a změnou stavebního zákona ukončí aktivní činnost možná až tisíce projektantů.

Potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení by podle SMO ČR mohly znamenat skluz 13 000 stavebních povolení v hodnotě 100 miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září. Také svaz proto požádal Bartoše, aby svolal jednání s organizacemi, na něž dopadají změny v digitalizaci, a to za přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS).