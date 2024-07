Systém je ještě nedokonalejší, než jsem se obával, říká o online stavebním řízení šéf sdružení tajemníků

Nový online systém stavebních řízení dále působí potíže na českých úřadech. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznal potíže s přechodem do nového režimu řízení a radnicím slibuje podrobný manuál. „Musím bohužel říct, že ten systém je ještě nedokonalejší, než jsem se obával,“ říká předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Rozhovor Praha 17:17 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavební úřady jsou zahlceny žádostmi podanými podle starého zákona, říká Holický (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jsme spolu mluvili v publicistice Hlavních zpráv dva dny před začátkem spuštění nového systému, řekl jste, že situace na stavebních úřadech je lehce nervózní. Dnes máme 25. den od změny, jak byste náladu popsal teď?

Musím říct, že situace byla nervózní především proto, že se na digitalizaci vlastně těšíme.

Poslechněte si rozhovor s předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Janem Holickým

Je to určitě krok správným směrem. Ale dlouhodobě jsme cítili, a i jsme na to z pozice tajemníků upozorňovali ministerstvo, že není dostatek času na to, aby se vše řádně připravilo tak, aby to stavebním úřadům skutečně pomohlo.

Proto jsme byli lehce nervózní a plní očekávání, ačkoliv ta očekávání kvůli nedostatku času nebyla úplně vysoká. A tak, jak to někdy bývá, fáze očekávání vystřídala fáze zklamání.

Ze svého pohledu musím bohužel říct, že ten systém je ještě nedokonalejší, než jsem se obával a v tuto chvíli nám skutečně ztěžuje práci. Svůj potenciál ale do budoucna určitě má, i když to bude trvat určitě ještě mnoho měsíců.

Jako Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů jste v úterý vydali prohlášení. V něm píšete, že systém trpí závažnými chybami a pokud ministerstvo pro místní rozvoj situaci nenapraví, není objektivně možné zajistit bezproblémový výkon státní správy. Znamená to, že v současné době není tím systémem možné vydávat nová stavební povolení?

Není, nebo jen s velkými obtížemi.

Celá řada funkcionalit je oproti starému systému horší. Chybí propojení s ekonomickými systémy, spisovými systémy, ale i se základními registry, registry ekonomických subjektů, osobních údajů apod. Nenačítají se pozemky, sousední pozemky, vlastníci pozemků, údaje o účastnících.

Spousta úkonů se musí dělat ručně, což jsme ve starém systému nemuseli, a nemusíme ani teď, protože v něm stále vyřizujeme žádosti podané podle starého zákona.

Čili je to výrazné ztížení. Druhá věc je, že některé věci jsou skutečně vyloženě nemožné. Například rozlišování parcel, ať už stavebních či pozemkových. Tam se dostáváme do neřešitelných situací.

Vyskytly se též problémy s odesíláním dokumentů. Tím může být i zpochybněno samotné řízení a následně samotná pravomocnost toho rozhodnutí.

Když říkáte, že prakticky není možné novým systémem vydat stavební povolení, jaké je doporučení pro ty, kteří o něj potřebují zažádat? V novém stavebním zákoně ještě zůstává možnost podávat žádosti, když to tak řeknu, postaru. Znamená to, že byste doporučil, aby lidé využívali této možnosti? Je to v tuto chvíli jediná možná cesta?

Úplně postaru to v plném rozsahu nelze.

Podá-li se dokumentace podle starých předpisů, což zákon o přechodném ustanovení umožňuje, musí se veškeré informace do nového informačního systému zadat na stavebních úřadech. Čili tu práci musí vykonat samotný úřad.

Pokud někdo potřebuje, a samozřejmě stavební ruch pokračuje, dál žádat o stavební povolení, doporučil bych se kontaktovat s místním úřadem a ověřit si, jak proces probíhá.

Nicméně doufám, že ministerstvo, které je za tento stav odpovědné, systém v dohledné době dodělá do takové podoby, abychom mohli normálně pokračovat ve své práci. Nutno ovšem říct, že stavební úřady jsou také zahlceny žádostmi podanými podle starého zákona, a to v někdy mnohonásobném počtu, než je pro toto období obvyklé.

Některé úřady hlásí až osminásobek těchto podání a samozřejmě bude trvat nějakou dobu, než budou tato podání vypravena a nějakým způsobem ukončena ve správním řízení. Z toho v součtu skutečně vyplývá, že lhůty, které nám dává zákon, ať už podle starého nebo podle nového zákona, jsou ohrožené, v některých případech je úplně vyloučené je dodržet.

Vy jste řekl, že doufáte, že ministerstvo pro místní rozvoj v dohledné době systém upraví tak, aby fungoval. Kdy se dá realisticky očekávat, že by to mohlo být? Co je ta dohledná doba?

Já musím říct, že jsme s ministerstvem ve spojení a skutečně jednáme a nelze mu upřít snahu problémy vyřešit.

Nejsou to jenom požadavky navíc, jedná se skutečně o chyby a nedodělky, v mnohých případech, a ministerstvo se snaží je vyřešit. Nedokážu říct přesně, jak programátorsky náročné to je, jaká je architektura toho systému, ani kde ty chyby jsou – to musí říct samotné ministerstvo.

Ale doufám, že do doby, do které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže umožnil plnění té smlouvy, protože ta zakázka byla napadená, je zákaz plnění té smlouvy s odloženým účinkem, alespoň ty zásadní věci dodělá. A konec by měl být na konci září.