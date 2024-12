Bezplatná linka psychické pomoci omezuje provoz. Prosinec je přitom nejvytíženější měsíc

Linka první psychické pomoci v prosinci přeruší svůj provoz o víkendech a vánočních svátcích. Společnost Cesta z krize tak musela učinit z finančních důvodů. „Naše linky byly a stále jsou nejvytíženější v prosinci. Je to nárůst asi o deset až patnáct procent oproti předchozím měsícům,“ upozorňuje mluvčí společnosti Marek Mičke. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) organizace nepodala na dofinancování linky žádnou žádost. Praha 6:00 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezplatná linka psychické pomoci omezuje provoz, nemá peníze (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„O víkendech a svátcích jsme v prosinci museli kompletně zrušit nejenom krizovou linku, ale zároveň i krizový chat, který provozujeme pro dospělé. Linka 116 123 funguje v non-stop provozu od roku 2019 a tohle je poprvé, kdy ji přerušujeme. To nás velmi mrzí, protože prosinec byl vždycky nejvytíženější měsíc, kdy nám lidé volali,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí organizace Cesta z krize.

Důležité krizové linky Linka bezpečí (pomoc pro děti, mládež a studenty): 116 111

Linka pro rodinu a školu (pomoc dospělým ohledně dětí): 116 000

Linka první psychické pomoci (krizová pomoc pro dospělé): 116 123

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (pro oběti a pozůstalé): 116 006

Národní linka pro odvykání (pomoc pro lidi se závislostí): 800 350 000

Senior telefon: 800 157 157

Linka seniorů: 800 200 007 Další důležité linky jsou dostupné v Adresáři pomoci ministerstva vnitra.

Období konce roku je přitom podle Mičkeho náročné na lidskou psychiku: „Všichni jsme pořád bičováni mediálním obrazem Vánoc, že musíme být s rodinou, být šťastní a spokojení. Pro spoustu lidí je to ne úplně splnitelný nárok tím, že na sebe ještě kladou požadavky, že musí zajistit tohle, musí splnit tamto a ještě se musí z toho všeho radovat.”

„Naše linky byly a stále jsou nejvytíženější v prosinci. Pro představu je to nárůst asi o deset až patnáct procent oproti předchozím měsícům. Stejné je to v lednu, kdy to ještě tak trošku doznívá. Řádově jde o zhruba 450 až 500 lidí, kterým se kvůli tomu, že linku vypínáme, nedostane pomoci,” upozorňuje mluvčí.

Nedostatek financí

Společnost Cesta z krize musela provoz Linky první psychické pomoci omezit, protože na konci roku neměla dostatek financí. Mimo to nabízí pomoc dětem, rodinám a pedagogům na Lince pro rodinu a školu (116 000), která ale v prosinci zůstane v nepřetržitém provozu.

„Je to bohužel čistě z finančních důvodů, protože jsme do velké míry závislí na dotacích. Snažili jsme se nějak postavit na vlastní nohy formou kampaní a rozšíření našich PR a fundraisingových aktivit a vést kampaně v průběhu roku, ale bohužel se nám nepodařilo vybrat dostatečné prostředky,“ vysvětluje Mičke.

Cesta z krize a činnost jejích dvou telefonických krizových linek byla letos i v předchozích letech podpořena dotací za státního rozpočtu financovanou ministerstvem práce a sociálních věcí.

„V roce 2024 organizace požádala v rámci mimořádného dotačního titulu na podporu sociálních služeb o dofinancování telefonické krizové Linky pro rodinu a školu (116 000), a to konkrétně o částku ve výši 530 000 Kč. Tato podpora byla schválena a díky financování ze strany MPSV zůstává bezplatná krizová Linka pro rodinu a školu i nadále plně dostupná bez omezení v nepřetržitém provozu, a to včetně chatové služby linky,” uvádí mluvčí ministerstva Jakub Augusta.



„Na dofinancování krizové linky 116 123 ale organizace Cesta z krize žádnou žádost nepodala. Vnímáme důležitost takové služby, podobnou žádostí bychom se tedy určitě vážně zabývali, tak jako v případě linky 116 000,” zdůrazňuje dále Augusta.

‚Nejakutnější případy’

Nepřetržitý provoz Linky první psychické pomoci obnoví Cesta z krize v lednu, protože bude pracovat s novým rozpočtem. V příštím roce se ale chce podobné situaci vyvarovat a proto odstartovala kampaň Darujte hodinu pomoci.

„Na všech našich linkách i chatech pracují vyškolení krizoví interventi, kteří mají kompletní výcvik v krizové intervenci nebo v telefonické krizové intervenci. Nejčastěji zvlášť v poslední době pomáháme s úzkostmi a situačními krizemi, jako jsou třeba rozchody, ztráty zaměstnání nebo finanční obtíže,” přibližuje mluvčí Mičke.

Interventi pomáhají například s depresemi nebo jinými psychiatrickými onemocněními. „Velmi často jsou to opravdu ty nejakutnější případy, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, kdy nám opravdu často volají lidé přímo během sebevražedného pokusu. Když si člověk zadá ve vyhledávači sebevražda, tak mu vyjedeme my,” popisuje.

„Pomáháme v tom, že člověka stabilizujeme, pomůžeme mu dostat emoce ven. Samozřejmě ošetříme jeho bezpečí, aby nebyl zraněný, a naplánujeme nejbližší kroky. Není to terapie, ta funguje hlavně dlouhodobě, my pomáháme hlavně tady a teď,” doplňuje.

Krizových linek existuje celá řada, Mičke odkazuje na Adresář pomoci ministerstva vnitra: „Naše linka funguje pořád, akorát pouze ve všední dny. Potom samozřejmě fungují i další krizové linky, například Pražská linka důvěry, nebo existují i krajské regionální linky, na které se dá dovolat.” Linka první psychické pomoci je však jedinou linkou pro dospělé, kterou mohou využívat zdarma.