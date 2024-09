‚Dříve jsme s dětmi řešili vztahy, dnes jsou to psychické potíže.‘ Linka bezpečí funguje už 30 let

Za svoji existenci pomohli operátoři Linky bezpečí deseti milionům dětí, které ji o pomoc požádaly. Většinou šlo o telefonáty. Sdružení ale pomáhá i on-line, přes e-mail nebo chat. Jak se krizová linka za 30 let proměnila? S jakými problémy děti volají nejčastěji? A čeho se bojí na začátku školního roku? „V září děti volají častěji. Řešíme především úzkosti a strach ze šikany,“ říká pro Radiožurnál předseda představenstva Radek Dudáš. Praha 6:27 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šikanovat vás někdo může i přes telefon (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Kolik hovorů přijme Linka bezpečí ročně?

Linka bezpečí poskytuje pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Fungujeme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a to zcela zdarma. Ročně přijme linka bezpečí zhruba 100 000 kontaktů. A toto číslo neustále roste.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Psychické potíže dnes tvoří třetinu témat, se kterými se dětmi na Linku bezpečí obracejí. Výjimkou nejsou ani myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování, potvrzuje předseda představenstva Radek Dudáš

Dokážete říci, s jakými problémy volají děti nejčastěji?

Na začátku, když Linka bezpečí vznikla, se problémy týkaly většinou partnerských vztahů, vrstevnických vztahů, rodinných situací a dospívání. V posledních osmi letech se ale struktura kontaktů a témat dramaticky změnila, bohužel v neprospěch psychických obtíží, které nyní tvoří více než třetinu všech témat.

Podtématy jsou sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu, přičemž covid, ekonomická nejistota a nedaleký válečný konflikt to ještě více umocnily. Chtěl bych moc poděkovat našemu odbornému týmu, na který pochopitelně rostou nároky z hlediska závažnosti témat, za to, jak to skvěle zvládá.

V pondělí začíná nový školní rok. Volají v tomto období děti častěji i kvůli případnému stresu ze školy?

Volají. V tomto období se objevují zejména otázky strachu ze šikany, obavy z ní se řeší častěji právě na začátku školního roku. Případy šikany přitom mohou meziročně vzrůst až o třináct procent.

Tísňová linka ale není jedinou aktivitou Linky bezpečí. Jak jinak ještě pomáháte?

Vnímáme, že to, co děláme, nestačí, a proto se chceme posunout daleko více do oblasti prevence. V tomto roce proto budeme startovat osvětovou kampaň. Jednak z toho důvodu, abychom zasáhli daleko větší počet dětí, které ty problémy řeší, a jednak abychom se k těmto tématům a dětem dostali dříve.

Duševní zdraví mladých je čím dál horší. Chybí prevence i odborná pomoc, upozorňují psychiatři Číst článek

Z tohoto důvodu jsme nastartovali už před několika lety poradnu na našich webových stránkách linkabezpeci.cz, která ročně zaznamená zhruba 850 000 návštěv. Nedokážeme říci, kolik dětí se vrací opakovaně, z toho důvodu hovoříme spíše o návštěvách.

Další aktivitou, která trvá už od roku 2011, je Linka bezpečí naživo, v rámci které se snažíme informovat děti přímo v kolektivech. Na začátku to bylo ve školních třídách, v poslední době se k tomu přidaly i sportovní kluby. V roce 2023 jsme tímto způsobem oslovili zhruba 8 000 dětí.