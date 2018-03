30. 3. 2017 |Tomáš Lörincz, Nikola Šrámková |Hokej

Hokejisté Brna udělali v úvodním utkání semifinálové série play off na ledě Hradce Králové první krok k případnému postupu do finále. Sebejistota, s jakou Brno v Hradci vyhrálo 2:0, může naplnit modrobílé fanoušky optimismem. V úvodu to přitom bylo z obou stran spíš vyčkávání a nezdálo se, že mezi oběma týmy nakonec v něčem bude výrazný rozdíl.