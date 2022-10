Piráti v Brně otočili. Do koalice sedmi stran jít nechtějí, vzniknout může i bez nich

Brněnská koalice se začíná rozpadat ještě před tím, než vůbec vznikla. Piráti ve středu oznámili, že do ní nakonec nevstoupí. Radiožurnál u to řekl lídr strany Marek Lahoda. Brno měla vést koalice sedmi stran - vítězné ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, ČSSD a právě Pirátů. I bez nich ale bude mít dostatek mandátů, aby usedla do vedení města.

