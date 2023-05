Místodržitelský palác v Brně zavřel dveře. Historickou budovu čeká postupná rekonstrukce

Místodržitelský palác na Moravském náměstí v centru Brna čeká minimálně roční kompletní uzavírka. Jedno ze sídel Moravské galerie obsadí dělníci kvůli rekonstrukci. Vznikne při ní i úplně nový vchod do komplexu bývalého Augustiniánského kláštera, který přiléhá ke kostelu svatého Tomáše. Brno 23:36 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místodržitelský palác na Moravském náměstí v Brně | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

V první etapě se dělníci zaměří na přízemí paláce a taky na jeho nádvoří, opraví fasádu ze dvora a zlepší odtoky dešťové vody tak, aby dům dál nepoškozovala vlhkost.

Rok bude zcela zavřený Místodržitelský palác v centru Brna, kde má jedno ze svých sídel Moravská galerie. Historickou budovu čeká postupná rekonstrukce

Další velkou plánovanou změnou je zřízení nového vchodu z Běhounské ulice. „Je to koncept, který jsme oživili z doby baroka, kdy se uvažovalo o tom, že se nasměruje vstup z Augustiniánského kláštera. Do budoucna se tak více osamostatní dva sály, které tam jsou nad sebou. Nově budou spojené schodištěm,“ vysvětluje ředitel Moravské galerie Jan Press.

Díky tomu v galerii vzniknou nové reprezentativní prostory oddělené od expozic, kde bude možné pořádat různé společenské nebo kulturní akce.

Když člověk navštíví v těchto dnech galerii, najde na dveřích nápis, že rekonstrukce potrvá do roku 2026. Co všechno je tedy v plánu? Jak uvedl ředitel Press, je to taková „salámová metoda“.

Rekonstrukce na etapy

Rekonstrukce Místodržitelského paláce je plánovaná od roku 2000, tehdy se měla platit ze státního rozpočtu a měla stát 450 milionů korun. Dnes by to bylo mnohem víc a i proto galerie potřebuje využít dotace. Na zmíněnou první etapu, která potrvá rok, získala galerie 93 milionů korun.

Na to naváže další etapa, která se týká opravy druhého patra a zejména stavby výtahu tak, aby byl Místodržitelský palác bezbariérový. Na to směřuje dotace dalších 80 milionů. Ředitel Jan Press by chtěl do roku 2026 nebo 2027 sehnat peníze i na zbytek oprav paláce.

„Prošel mnoha stavebními úpravami, které postupně palác znehodnocovaly, protože poslední uživatel před námi bylo Muzeum dělnického hnutí, které tam bylo od 50. let až do roku 1989. Stavební zásahy byly poměrně intenzivní, taky tam za druhé světové války spadla bomba, takže částečně je to v interiéru taková aluze na baroko,“ uvedl Press.

Celková rekonstrukce by tak nakonec mohla zahrnovat i obnovu fasády zvenčí, umístění solárních tašek na střechu anebo zřízení ještě jednoho nového vstupu do komplexu ze strany od parku Danuše Muzikářové v Rooseveletově ulici.

V galerii nebude nejméně rok fungovat ani kavárna s knihkupectvím. Knihkupectví už je zrušené a částečně přesunuté do Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea v Husově ulici. Mezi Pražákův palác a Besední dům se do konce května přestěhuje i kavárna.

Kvůli rekonstrukci nádvoří Místodržitelského paláce letos nebude fungovat ani letní kino Scala, náhradní prostory si teď hledá. A přístupná není ani stálá expozice Brno předměstí Vídně. Moravská galerie ji alespoň převedla do internetového prostoru a zájemci si ji tak můžou prohlédnout virtuálně.