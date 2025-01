Buchtík: V roce 2021 se volilo proti Babišovi, teď se bude volit proti Fialově vládě

Průzkumy volebních preferencí stále favorizují hnutí ANO. Druhá koalice SPOLU za nimi zaostává téměř o polovinu. Mají vládní strany ještě šanci ztrátu dohnat? „Je to velmi málo pravděpodobné, ale v politice je možné vše. Klíčové budou 2–3 týdny před volbami, kdy 30–40 procent voličů definitivně rozhoduje, komu dají hlas,“ vysvětluje v Interview Plus ředitel Analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Interview Plus Praha 23:26 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf agentury STEM Martin Buchtík | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Poukazuje přitom na to, že hnutí ANO je hegemon svého voličského spektra, zatímco ve vládním táboře o stejného voliče soupeří více stran. ANO se také zjevně nehodlá spokojit se ziskem okolo 80 mandátů, které mu modely přisuzují, ale chce se pokusit získat většinu.

Expremiér a lídr ANO Andrej Babiš už například oslovil některé populární ministry své někdejší vlády, jako je Adam Vojtěch nebo Robert Plaga, kterého chce nasadit tam, kde lidé Babiše tolik nevolí.

„Běžný volič, nejen český, přesně ví, koho volit nechce. Máme malou odvahu či ochotu se za něco postavit. Lépe se brblá a kritizuje, než abychom navrhovali nějaké řešení. To není jen otázka veřejné diskuze, ale třeba i místních projektů nebo vztahů se sousedy,“ uvádí sociolog.

ANO vládním stranám vyčítá, že uspěly s programem antibabiš, samo se ale podle Buchtíka snaží uspět s programem antifiala, což se mu prý daří. „Negativní kampaň je důležitá, třeba v amerických volbách mluví kandidáti 80 procent času o svých soupeřích a jen zbytek o tom, co budou dělat oni sami. To je funkční strategie, podobně jako snaha deaktivovat voliče protistrany,“ konstatuje.

Protestní volby

Při rozhodování hraje podle Buchtíka velkou roli to, v jaké sociální bublině se člověk pohybuje a jak volí jeho okolí. O tom, koho či zda vůbec bude volit, prý nejvíce vypovídá to, jak volí jeho partner či partnerka.

„Protestní volba je také důležitá, ale teď se mění v tom smyslu, že spíš než proti Andreji Babišovi jako v roce 2021 se teď bude volit proti Fialově vládě. Jen to není tak personifikované do osobnosti Petra Fialy,“ popisuje.

Mezi koaličními stranami posiluje hnutí STAN, k němuž přecházejí voliči Pirátů a které by předstihlo ODS, pokud by nyní nejsilnější vládní strana kandidovala samostatně.

Nové hnutí Stačilo! se naopak snaží oslovit voliče, jejichž hlasy v minulých volbách propadly, což je asi 20 procent hlasů, popřípadě k volbám vůbec nechodí. „Jsou na 5 procentech, což je odraz toho, že spousta lidí má ekonomické problémy a jsou na tom hůř než třeba v roce 2019,“ podotýká Buchtík.

Hranici 5 procent hlasů nutnou pro vstup do Sněmovny překonávají také Motoristé sobě. U nových hlasů je ovšem obtížné zachytit jejich reálnou podporu, protože mnozí potenciální voliči jejich volbu teprve zvažují. Velký podíl na úspěchu v evropských volbách navíc měl Filip Turek, který byl v prosinci zvolen doživotním čestným prezidentem.

„Strategicky je to zajímavý tah, protože on je opravdu viditelná tvář. Otázka je, jestli Motoristé dokáží přilákat další. Nabrali teď hodně nových členů a to by bylo, aby mezi nimi nebyl někdo s problematickou minulostí,“ poznamenává Buchtík.

