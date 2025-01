Politolog Just: Českou politickou scénu čeká emotivní rok. Balancovat na laně bude Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vstoupil do třetího kalendářního roku ve funkci. Ve svém interview pro Český rozhlas zdůraznil, že by byl rád, aby byl slyšet hlas lidí, kterým se v Česku nežije snadno. Chce také usměňovat kampaň před volbami do Sněmovny. „Bude to pro něj balanc na laně. Logicky bude chtít kampaň komentovat a rámovat. Ale musí to dělat takovým způsobem, aby nevyvolával kritiku,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politolog Petr Just. Jak to vidí... Praha 14:47 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Petr Pavel očekává, že kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny bude velmi emotivní a vypjatá a bude se orientovat na detaily místo na to podstatné. I proto se chce společně s odborníky bavit o faktech a číslech tak, aby lidé získali orientaci a mohli s tím pracovat.

Host: politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Moderuje Jan Burda

„Energická, manipulativní a dezinformační kampaň je u nás celkem setrvalá. Viděli jsme to v polovině minulého roku u voleb do Evropského parlamentu nebo na podzim minulého roku u voleb do Senátu a krajů. Ve sněmovních volbách, ze kterých vzejde nová vláda, se všechny atributy ještě zněkolikanásobí. A strany to budou pojímat mnohem intenzivněji,“ přitakává v pořadu Jak to vidí... politolog Petr Just.

Balanc na laně

Nevděčnou roli bude mít podle něj prezident. Na straně jedné se od něj bude očekávat sjednocující a uklidňující role. Zároveň ale bude muset být velmi opatrný, aby nebyl nařčen z toho, že do kampaně vstupuje ve prospěch té či jiné strany.

„Bude to pro něj balanc na laně. Logicky bude chtít kampaň komentovat a rámovat. Ale musí to dělat takovým způsobem, aby nevyvolával kritiku, že straní jedněm nebo druhým,“ varuje Just.

O moderování diskuse u společného jednacího stolu se Petr Pavel během uplynulých dvou let svého mandátu několikrát pokusil. Ne vždy to ale neslo ovoce. Zejména po jednáních mezi vládou a zástupci nejsilnějšího opozičního hnutí ANO ohledně důchodové reformy vznikaly různé interpretace toho, k čemu politici došli.

„Zástupci hnutí ANO pak skrze média prohlásili, že už se podobných schůzek účastnit nebudou. To je ale velká chyba. Protože jestli by se na něčem měly vláda a opozice pokoušet najít shodu, jsou to přesně ony dlouhodobé strategické záležitosti, jako je důchodová reforma nebo udržitelnost veřejných financí. Prezident tedy může k jednání vytvořit platformu. Vůle ale musí být i na straně diskutujících,“ upozorňuje politolog.

Role třetího hráče

Petr Pavel nyní vstoupil do třetího kalendářního roku ve funkci prezidenta. Podle některých pozorovatelů dokázal v loňském roce lépe formulovat své připomínky k zákonům. Problémem ale může být malý respekt u koaličních politiků.

„Otázkou je, zda má prezident automaticky usilovat o to, aby byl s vládou nějak více spojený,“ namítá Just. „Paradoxně je za to Pavel ze strany opozice dnes spíše kritizován. Podle mého názoru by mu měla v celém systému více sloužit role třetího hráče. O to víc, že respekt je přece jenom velmi subjektivní.“

Tak jako tak velmi důležitou roli bude hrát Petr Pavel po volbách do Poslanecké sněmovny při sestavování nové vlády. „Toto období je skutečně olympiáda v rámci prezidentského mandátu. Role prezidenta je zde nezastupitelná,“ říká odborník.

„Zatímco z hlediska formálního nastavení ústavních pravomocí je prezident značně omezen, tady je jeho role naprosto klíčová. Na jeho bedrech bude ležet závažné rozhodnutí o tom, kdo bude pověřen sestavením vlády a kdo nakonec vládu povede,“ myslí si.

V tomto ohledu už prezident dal několikrát najevo, co pro něj bude zásadní. „Řekl, že se bude držet Ústavy a zvyklostí. Ty zpravidla směřovaly k tomu, že za vítěze by měl být považován ten, kdo je schopen sestavit vládu, která buďto bude mít přímo stojedničkovou koalici, anebo alespoň bude mít zajištěnou podporu subjektů zvenčí. Aby mohla reálně fungovat a nebyla jenom udržovací nebo chromou vládou,“ uzavírá Petr Just.