Spojení s komunisty? Hlasování o EU a NATO není náš program, důležitější je ekonomika, tvrdí Maláčová

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová

Budete na podzim kandidovat do Sněmovny?

Ano, určitě.

Bude to v Praze?

To je ještě k diskusi, ale ráda bych v Praze.

Bavíme se spolu jen pár hodin po středeční tiskové konferenci hnutí Stačilo!, kde společný postup pod hlavičkou tohoto hnutí do voleb oznámily KSČM, ČSNS a SD-SN. Dalším partnerům jsou otevření. Přidáte se k nim a k jejich „levicově vlastenecké alianci“, jak se nazvali?

Jsou celkem tři scénáře, SOCDEM stále vyjednává. Buď půjdeme v koalici, pak je variantou být na kandidátkách jiného subjektu, nebo samostatný postup. Pro voliče to ale bude zajímavé, až se rozhodneme.

To by mělo být kdy?

V příštích týdnech.

Měla jste už šanci si pročíst, co jsou hlavní postuláty hnutí Stačilo!?

Ještě neměla.

Jeden ze sedmi jejich hlavních závazků je, že chtějí referendum o EU a NATO. Sociální demokracie jako hlavní strana Česko do obou organizací přivedla. Je za vás tato otázka nyní k diskuzi?

Ne, to není náš program.

Takže SOCDEM pod vaším vedením nebude podporovat referendum o EU a NATO?

Není to náš program. Co si dokážu představit, je zavedení obecného referenda, která máme ve svém programu už asi dvacet let.

Když jsme u zahraniční politiky, tak si dokážu představit, že jak se nyní mluví o tom, že bychom mohli v budoucnu dávat na obranu až pět procent HDP. To by znamenalo buď razantní zvýšení daní, snížení důchodů nebo osekání zdravotnictví. S tím nesouhlasím a dokážu si o tom představit klidně referendum.

Jednáte i s jinými možnými partnery, než se Stačilo!?

Ano, v těchto dnech se zrovna potkáváme s menšími levicovými stranami Budoucnost a Levice.

A co Přísaha Róberta Šlachty, které dali košem Motoristé?

S panem Šlachtou jsem se potkala, komunikovali jsme, ale v tuto chvíli o tom neuvažuji.

Platí stále podmínka, kterou jste slíbila na sjezdu, že pokud by SOCDEM kandidovala v nějaké alianci, chtěla by mít v případě úspěchu svůj vlastní sociálnědemokratický poslanecký klub?

Nejdříve se musíme rozhodnout pro jeden z těch tří scénářů a potom pojďme řešit tyhle věci.

Šéfka KSČM a Stačilo! Kateřina Konečná ale v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekla, že všechny strany, které budou za Stačilo! kandidovat, podepíšou závazek, že budou mít po volbách společný poslanecký klub.

To je stanovisko Kateřiny Konečné a ne moje.

Akcent na domácí témata

Povězte, jakým směrem před sněmovními volbami uvažujete? Co by pro SOCDEM z těch tří scénářů bylo nejvýhodnější?

Dobře, povím vám, jak uvažuji. To, že ve sněmovních volbách 2021 propadl milion hlasů, má zásadní dopady na politickou mapu České republiky. Nejenom proto, že to umožnilo vznik téhle vlády, která s vládnutím podle mého názoru nepočítala a tím pádem je naprosto nepřipravená na jakékoliv vládnutí.

Druhá věc je, že to vede k obrovské frustraci obyvatelstva. Je vidět i zhrubnutí politické scény. Chtěla bych, aby lidé, kteří se v tuhle chvíli necítí zastupováni, měli koho volit. O to nám jde.

S tezí o milionu propadlých hlasů pracuje celá opozice. Hnutí ANO se snaží o tyto voliče navýšit svůj zisk, národně konzervativní proudy v čele s SPD se spojují, jak k tomu přistoupí SOCDEM? Považujete konsolidaci voličské podpory na levici za možnou?

Když mluvím o milionu propadlých hlasů, tak si myslím, že je obecně poptávka od voličů, aby se politici domluvili, aby si každý nehrál na svém malém písečku. Je správné, aby se jednotlivé strany pospojovaly. Schopnost domluvit se a najít vzájemné průniky, jak nám to ukázala například francouzská levice, je žádoucí. Uvidíme, jak se to podaří, ale já pro to udělám maximum.

Chci, aby byli ve Sněmovně zastoupeni lidé práce, normální obyčejní lidé. Vůbec nikdo se nepozastavuje nad tím, že plat velké části zaměstnanců veřejné sféry začíná pod minimální mzdou. Vůbec nikoho to netankuje, nikdo to nepovažuje za skandální. A zároveň máme jednu z nejnižších minimálních mezd v Evropě.

Předhonilo nás Polsko a ve vývoji mezd nám na záda dýchá Rumunsko, zároveň premiér blouzní o německých mzdách, přitom nic není vzdálenější realitě. V politické debatě nezní klíčová témata. V této zemi přestalo platit, že se lidi ze své mzdy uživí, to je průšvih číslo jedna. Jenom za této vlády ODS stoupl objem dávek na bydlení na trojnásobek. Dokážete si představit, že by to bylo za našich vlád? To by byl řev…

Další průšvih je dostupnost zdravotní péče. Sehnat dnes lékaře bez známosti na včasný termín je majstrštyk. I bydlení začíná být luxus.

Tato vláda velmi často odvádí pozornost od zásadních domácích témat zahraničními tématy, na které má mizivý vliv.

Jak to myslíte? Zahraniční politiku přeci dělá premiér, ministr zahraničí i další…

Když kritizuji a říkám, že domácí politika musí mít přednost před zahraniční, tak to v žádném případě neznamená, že zahraniční politiku ignoruji. Konec konců ji mám dvakrát vystudovanou, jednou ve Frankfurtu a jednou v Londýně, kde to byla politická ekonomie Evropy. Jsem velký fanoušek zahraniční politiky, ale na geopolitické uspořádání nemá vláda žádný vliv, nebo jen mizivý.

Rekordní propad životní úrovně, extrémně drahé bydlení, drahá elektřina a plyn, nedostupnost zdravotní péče, vysoký nárůst psychických problémů zejména u mladých, zásadně zvýšený konzum drog v minulých letech, zvýšený počet lidí bez domova a celá řada dalších věcí. To je v současné politice to hlavní.

Daří se současné sněmovní opozici ANO a SPD tyto problémy akcentovat? Nebo ani nevidíte, že by se to ve Sněmovně řešilo, a proto na to tlačíte?

Proč bych měla řešit opozici? Jsem předsedkyně SOCDEM, tohle je naše dlouhodobá parketa a máme velké zásluhy na tom, že tu existuje funkční sociální stát. Tohle budeme dělat bez ohledu na to, jestli předsedkyní bude Maláčová.

V minulosti jste dosahovali volebních zisků přes 30 procent, od dob vlád s ANO jste ale postupně doklesali až mimo Sněmovnu a váš elektorát převzalo právě ANO. Ptám se proto na to, zda vašim dřívějším voličům hnutí Andreje Babiše dostatečně nabízí sociální jistoty, na které je lákala sociální demokracie?

Když budeme řešit minulost nebo naší konkurenci, tak se dostupnost zdravotní péče nezvýší. Kdybych měla pocit, že to je děláno dostatečně a že se to v českém veřejném prostoru řeší, tak bych byla klidná. V tuto chvíli tomu tak není, vláda ani opozice to neřeší. A jestli mám být upřímná, tak mám pocit, že se tomu nevěnují ani média.

Řešení krize bydlení

Kdybyste z těch domácích témat měla vybrat jedno a navrhnout řešení, co by to bylo?

Třeba bydlení. Neustále poslouchám, že stačí, aby se stavělo. Nicméně realitní makléři mi tvrdí, že jde cena bytů tak strašně nahoru i proto, že tady byty vykupují ve velkém cizinci. To není nic xenofobního. Jde o to, že bychom mohli stavit desetkrát víc a poptávka bude stejně obrovská.

Co je vaše řešení?

Vídeňský model, my tomu říkáme státní bytový fond, což by mohl být i zásadní stimul pro ekonomiku. Bavíme se třeba o jednom procentu HDP, což by vzhledem k současnému schodku, které je 200–300 miliard ročně, dalo asi 80 miliard a mohlo by to vyřešit jak bydlení, tak povzbudit hospodářský růst.

Když jste zmínila, že velkou část bytového fondu v Česku skupují cizinci, jak velká součást problému to je?

Zásadním problémem je, že se z bytů udělaly investiční komodity. To je alfa a omega. Je to nejvýnosnější způsob uložení peněz a účinné zajištění na stáří. Když to je tak výnosné, tak je to pak zajímavé i pro investory ze zahraničí a tím se ten problém neustále cyklí.

Jediné, co se s tím dá dělat, kromě stavění více bytů, je otázka, kdo to bude stavět. Podle mě to musí být stát, který ty byty pak bude pronajímat za regulovaný nájem, protože část investičních bytů leží ladem a nikdo v nich nebydlí. V Praze takhle jde o více než 90 tisíc neobsazených bytů a celkem až 700 tisíc.

Pro vlastníky je výhodnější pronajímat je turistům. Musíme konečně regulovat Airbnb. Nechceme omezovat soukromé vlastnictví, ale ten systém má být nastaven tak, aby byty sloužily svému účelu, a to je bydlení.