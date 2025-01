Premiér Havlíček? Jen předvolební ekvilibristika Babiše

Jestli v něčem je teď ANO unikátem, tak ve vypouštění mlhy a iluzí, že po případném vítězství ve volbách by mohl Andrej Babiš popustit premiérský post Karlu Havlíčkovi. Komentář Praha 16:30 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Karel Havlíček (vlevo) přišli oslavit výročí sametové revoluce na Národní třídu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jestli v něčem je teď ANO unikátem, tak ve vypouštění mlhy a iluzí, že po případném vítězství ve volbách by mohl Andrej Babiš popustit premiérský post Karlu Havlíčkovi, jak to šéf hnutí ANO někdy teatrálně naznačuje, jindy zase vehementně popírá.

Proč se ale Babiš před voliči pustil do hry na schovávanou? Zřejmě ho uhranula vidina zisku více než 40 procent hlasů a možnosti vytvoření jednobarevné většinové vlády. K tomu by potřeboval získat hlasy jak skalních voličů, tak přívrženců krajní pravice a levice. Ale také uloupnout alespoň část zklamaných vládních voličů, pro něž zůstává Andrej Babiš nepřijatelnou a někdy až odpudivou figurou.

Právě jim v ústrety Babiš vysílá do volebního kolbiště Karla Havlíčka s puncem možného premiéra, který se nám před očima proměňuje v liberálního demokrata protiruského ražení. V jakéhosi babišovce s lidskou tváří – to vše v naději, že alespoň nějací rozčarovaní voliči vládních stran by si mohli říct: Babiše nikdy, ale tenhle chlápek by stál za úvahu…

Jestřábí slovník

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Havlíček na adresu Vladimira Putina odříkává: „Putin je jednoznačným agresorem. Je to naprosto nevyzpytatelná osoba, která zatáhla Rusko do generačního problému. Je to jednoznačné. Je neospravedlnitelné, co udělal. Jakákoliv snaha cokoliv ospravedlňovat se úplně míjí podstatou. Putin si nezaslouží nic jiného než kategoricky odsoudit.“

Havlíčkův náhlý a téměř jestřábí slovník, za který by se nemusel stydět ani Otakar Foltýn, ale nutně vzbuzuje otázku: Jak potom může být Havlíček hvězdným kandidátem hnutí ANO, které jeho vůdce bez jakékoliv diskuze zakormidlovali do dominantně proruské frakce Patrioti pro Evropu, jejíž členové chtějí podkopat evropskou podporu Ukrajině a rozklížit společný postup vůči Putinově Rusku?

A kde už Babišovi europoslanci přiložili ruku k dílu, když v Evropském parlamentu hlasovali proti pomoci Ukrajině.

Právě panovnický grif, s nímž Babiš vmanévroval hnutí ANO k Patriotům pro Evropu nebo na domácí scéně zatrhl Havlíčkovi se Schillerovou jakoukoliv vstřícnost k vládnímu prodloužení věku odchodu do důchodu, svědčí o jeho autokratickém ovládání strany, zcela podřízené jeho vůli.

Pojištěném i vůdcovským paragrafem ve stanovách, zmocňujícím předsedu vyškrtávat nebo doplňovat jakákoliv jména na volebních kandidátkách.

Z toho všeho vyplývá pošetilost představ, že by se Babiš po vítězných volbách vzdal nebo že by byl donucen vzdát se křesla premiéra ve prospěch Karla Havlíčka.

A je zřejmé, že i neúnavný agitátor Havlíček, jehož po úspěšné kampani v krajských volbách předseda nazval bohem, je pro Babiše pouhou figurkou v jeho úsilí o návrat k moci a o satisfakci za předchozí prohry.

Uspokojivá pointa téhle hry o vládní trůn pak může být pro neomezeného vládce hnutí ANO jediná: Scéna na Pražském hradě, kde jeho přemožitel v prezidentském souboji jmenuje novou vládu Andreje Babiše.

Autor je publicista