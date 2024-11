Bytový komplex místo klidného vnitrobloku. Obyvatelé pardubického Židova sepsali petici

Vnitroblok na pardubickém Židově můžeme bez nadsázky označit jako zelenou relaxační oázu uprostřed rušného města. Mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova totiž najdete rozlehlý trávník, stromy a lavičky. Kdysi tam ještě bývalo hřiště. Tohle by se ale mohlo v budoucnu změnit. Pardubice 20:35 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místní jsou rádi za klidný travnatý vnitroblok. Developer ho chce zastavět novými byty | Foto: Naďa Kubínková | Zdroj: Český rozhlas

Už před třemi lety se totiž majitel pozemku, který získal v restituci, rozhodl, že tam postaví činžovní dům. Obyvatelé okolních domů se zděsili a povedlo se jim jeho záměr odvrátit. Jenže novostavbu se teď developer opět snaží prosadit. A proto lidé sepsali petici a předali ji zastupitelům 1. městského obvodu.

„Tam bylo hřiště, pamatuji si, jak nám tam rodiče v zimě stříkali vodu, abychom mohli bruslit, v létě tam kluci hráli fotbal. Od té doby, co to patří novému majiteli, tak ten se o ten pozemek vůbec nestará, je tam zarostlá tráva, takže ho nikdo využívat nemůže,“ říká Marie Tomanová, která žije na tomto místě už od roku 1958, tedy od té doby, co bytovky město postavilo.

Devoloperská firma teď ve vnitrobloku plánuje postavit bytový dům. A nelíbí se to i Miluši Kopecké, která žije v jednom z domů už 45 let. „Když jsem to odkrokovala od paty domu, tak já budu mít 15 metrů od svého okna druhé okno. Je tam taky spousta nových mladých lidí, kteří mají malé děti, ty děti dorostou, ty lidi si tam ty byty kupovali z důvodu toho, že je tam to klidné a tiché prostředí, žádná auta. Zničí se jim tím hodnota nemovitosti.“

Před 3 lety zamítnuto

Záměr investora byl na stole už před třemi lety. Zamítl ho tentokrát jak pardubický magistrát, tak krajský úřad. Jejich rozhodnutí posléze potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Teď to ale znovu vypadá, že developer od svého plánu nechce ustoupit. Zastupitelé 1. městského obvodu totiž tento týden měli schvalování usnesení o projektové dokumentaci na tuto výstavbu opět na stole.

„Nevidím investorovi do hlavy, ale předpokládám, že je to snaha v souvislosti s novým stavebním zákonem a úpravou stavebního řízení to na sílu protlačit. Jednoznačně lokalita vilové čtvrtě a zástavba kolem Sakařovy ulice je tvořena nízkopodlažní zástavbou, uzavřených nebo polootevřených vnitrobloků a nikdy se nepřepokládalo, že by v těch vnitroblocích vznikaly další obytné stavby,“ říká opoziční zastupitel Bohdan Šeda (Piráti), který je jako stavební historik přesvědčený o tom, že žádná stavba do takového vnitrobloku nepatří.

Nesouhlas zastupitelů

Řešením by teď bylo, kdyby město pozemek od majitele vykoupilo, o čemž je přesvědčená i Marie Tomanová: „Jiné řešení teď není, protože investor si zajistil vlastnictví pozemku a teď bude zkoušet všechny možné varianty, aby tam stavět mohl.“

Zastupitelé prvního městského obvodu nakonec přijali jednohlasně usnesení, kde vyjadřují nesouhlasné stanovisko se stavebním záměrem, doručí ho stavebnímu úřadu a také pověřili starostu obvodní radnice Filipa Šťastného (ANO), aby zahájil jednání s majitelem pozemku o jeho odkupu.

„V minulém projednání to nakonec stavebník stáhnul, nicméně my teď budeme navrhovat i městu, aby začalo jednat se stavebníkem o možném odkupu nebo směně toho pozemku za nějaký náhradní.“

Na tahu je stavební úřad

Usnesením o nesouhlasu se stavbou se teď bude zabývat stavební úřad. Jak ale vysvětluje Bohdan Šeda, není pro něj nijak závazné: „Potom to jde samozřejmě do stavebního řízení a stavební úřad by se s tím měl nějak vypořádat. Může, ale bohužel také nemusí to akceptovat.“

„My se budeme snažit udělat, co půjde, ale máme také jenom zákonem nastavené nějaké limity. Za sebe pevně věřím, že to je jasně dáno územním plánem a tím, že to území je stabilizované území, kde další výstavba není možná mimo proluk. My jsme přesvědčeni o tom, že v tomto případě se o proluku nejedná. Stavební úřad by měl podle nás rozhodnout v neprospěch stavebníka,“ dodává Šťastný.

Vyhráno tedy stále není. Starosta Štastný přesto lidem na zastupitelstvu slíbil podporu.

