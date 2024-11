Pardubice chystají obnovu Červeňáku. Křísit budou i bývalou vojenskou plovárnu

Pardubický Červeňák čeká v následujících letech zásadní obnova. Vedení města plánuje v parku oživit původní vojenské objekty, ale zároveň zachovat přírodní ráz lokality. Přibudou taky lavičky, naučné stezky nebo místo na grilování. Projekt revitalizace bude respektovat historický charakter místa. Pardubice 17:13 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá vojenská plovárna na pardubickém nábřeží Chrudimky | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Některá místa zůstanou zachována tak, jak jsou i z důvodu, že tam budou tzv. ještěrkoviště, jsou tam už dnes. Zvířata si přirozeně z těchto míst vytvořila prostředí, kde se jim daří. Tato místa budou označena jako broukoviště, ještěrkoviště, aby lidé věděli, že proto tam zůstaly třeba panely přes sebe, protože tady žije ještěrka nebo jiný druh zvířat. Místa, která by mohla být potenciálně nebezpečná, budou zasypána nebo zakonzervována, aby se tam například dětem něco nestalo,“ říká náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO) o zachování některých vojenských objektů v Červeňáku.

Zbourat a postavit důstojnický klub

Týká se to třeba bunkrů nebo zákopů. Klčová dodává, že revitalizace zahrnuje taky zásadní proměnu důstojnického klubu. „Ten starý důstojnický klub zdemolujeme, protože jeho stav není vůbec dobrý, ale vystavíme tam repliku. Pro veřejnost to bude místo, které připomíná historii, ale zároveň to bude zázemí pro správce parku. Stejně tak bude zachována vyhlídka na původním mostním pilíři kousek od důstojnického klubu, která bude odkazovat na historii mostu a za druhé vznikne vyhlídka do údolí, které se tam otevírá,“ popisuje Klčová. S pracemi plánuje město začít v příštím roce.

Studie úpravy přírodního parku Červeňák v Pardubicích - vyhlídka z mostního pilíře | Zdroj: město Pardubice

Rekonstrukce čeká i bývalou vojenskou plovárnu. Náměstek primátora René Živný (Koalice pro Pardubický kraj) popisuje, co radnice na místě plánuje.

„Je tam navrženo, že by tam mohla být restaurace, nějaké komunitní centrum, letní kino, pódium pro koncerty. Celé území by se mělo zkulturnit, měla by tam být i socha plavce, která by připomínala dobu největší slávy vojenské plovárny. Cestní sítě se budou rekonstruovat dle starých leteckých záběrů, aby byly v původních místech.“

Kdo opraví plovárnu?

Podle Živného projekt opravy plovárny visel ve vzduchu už delší dobu, ale chyběly na něj finance. „Zatím se sonduje, kdo bude investor, kdo to bude opravovat, jestli to bude za spoluúčasti budoucího pronajímatele. Bavíme se o tom, jestli by tu budovu vlastně neměl převzít Rozvojový fond. Je to ještě v diskuzi, není to tak, že by se to zítra rekonstruovalo. Není to ani v rozpočtu na příští rok, ale myslím si, že za dva tři roky by se na tom mohlo začít pracovat reálně.“

Obnova plovárny sice není součástí plánu revitalizace Červeňáku, ale projekt počítá s propojením celého areálu.

Bývalá vojenská plovárna na levém břehu Chrudimky v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas