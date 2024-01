Dvacítka ukrajinských dopravních pilotů cvičí v Česku, projekt má přispět k rekonstrukci Ukrajiny

V Česku od podzimu cvičí 20 ukrajinských dopravních pilotů z kyjevské Národní letecké univerzity. Jejich výcvik má přispět k rychlé rekonstrukci infrastruktury Ukrajiny po skončení bojů. Při představení projektu to v úterý řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Absolventi výcviku by měli být připraveni k bezprostřednímu zařazení do civilní letecké dopravy, získají také evropskou licenci. Praha 17:55 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink probíhá na letišti v Karlových Varech a v Benešově (ilustrační foto) | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Až skončí boj proti ruské invazi, Ukrajina bude potřebovat rychlou rekonstrukci infrastruktury, jejíž důležitou částí je civilní letecká doprava, uvedl Lipavský. Ukrajinci se podle něj musí na tento čas připravovat a pokračovat ve vzdělávání a výcviku dopravních pilotů.

Česko v přípravě pomáhá, na výcviku s Národní leteckou univerzitou v Kyjevě spolupracuje Dopravní fakulta Českého vysokého učení technického v Praze. „Projekt je dobrým příkladem spolupráce mezi Českem a Ukrajinou“, řekl ministr.

Vláda loni v dubnu na financování výcviku schválila 22 milionů korun, vyčleněny jsou z programu na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině. Dalšími deseti miliony korun přispěly Spojené státy.

Ukrajinští studenti přijeli do Česka loni na podzim, 11 pilotů a tři pilotky zahájili výcvik na letišti v Karlových Varech, šest pilotů v Benešově. Program potrvá do konce letošního roku, už na jaře by studenti měli být připraveni na první zkoušky z letecké teorie na Úřadu pro civilní letectví České republiky.

Lipavský v úterý se zástupci české i ukrajinské univerzity diskutoval také o možnosti prodloužení projektu do dalšího roku, podle ministra je potenciál vysoký.