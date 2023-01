43 tisíc členů a dál roste. Nenávist na sítích šíří před volbami i skupina s prokremelským aktivistou v čele

Před dvěma lety to byl mimo jiné třeba i covid-19. „Proruští aktivisté využívali covid-19 jako užitečné téma pro šíření konspirací, dezinformací a prokremelské propagandy a fungovali s anti-covid hnutím do značné míry v symbióze,“ uvedla ve zprávě kontrarozvědka.

Vinogradov založil v listopadu 2014 na facebooku skupinu původně na podporu Miloše Zemana, který se tehdy netajil podporou Ruska. Před druhou přímou volbou prezidenta v prosinci 2017 se skupina jmenovala „Miloš Zeman znovu na Hrad“ a její členové už tehdy sdíleli například dezinformace o tom, že Zemanův protikandidát Jiří Drahoš chce do Česka zvát migranty.

O tři roky později skupina změnila téma a její nový název zněl „Babiš znovu premiérem“. Od loňského října pak podporuje Babišovu prezidentskou kandidaturu. Její současný zní „Andrej Babiš prezidentem“.

„Je to člověk, který má nějakou politickou minulost, byl ministrem financí, byl premiérem, takže známe jeho ctnosti i nectnosti. A hlavní důvod můj, proč podporuju Andreje Babiše, je ten, že vím, že je to vlastenec, že má svoji hlavu a určitě se nenechá tak snadno manipulovat nikým,“ vysvětlil Vinogradov.

Reportéři Radiožurnálu na něj a na skupinu „Andrej Babiš prezidentem“ narazili, když mapovali předvolební dění na internetu a sledovali fanouškovské skupiny prezidentských kandidátů.

Lži, urážky a strašení válkou

Reportéři Radiožurnálu sledovali dění uvnitř skupiny „Andrej Babiš prezidentem“ několik dní. Mapovali, co její členové sdílejí, komentují a šíří. Skupina je velmi aktivní, jen za úterý v ní přibylo přes tři sta nových příspěvků. Většina se týká Pavlovy vojenské minulosti. Její členové hojně přejímají slogan, s nímž přišel Babiš hned po prvním kole voleb: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“. Členové skupiny to v různých obměnách komentují a rozvíjejí.

„Až budou mladší generace házet obálku Pavlovi, měly by si uvědomit, že v zákopech na Ukrajině asi nebude wifi…“ psal Milan P. a jeho příspěvek sklidil 2,7 tisíce lajků.

Ukázka příspěvků z facebookové skupiny Andrej Babiš prezidentem | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Když se objevil mezi členy skupiny oponent, podle profilové fotky mladší člověk, našlo se ihned několik lidí, kteří mu napsali, že „mu ještě teče mléko po bradě“ a že „o životě neví vůbec nic“. A k tomu jeden z nich doplnil pohrůžku, že pokud zvolí Pavla, „může si sbalit plnou polní a jít do zákopů na Ukrajinu“. Igor T. připsal podobný vzkaz mladým podporovatelům Pavla: „Za kulomet a na Ukrajinu!!“

Další časté téma příspěvků se týká Pavlova členství v KSČ. Na námitky jednoho z členů skupiny, že Babiš byl v StB, ihned zareagovaly desítky jiných s tvrzením, že Babišova role v StB nebyla prokázaná.

Častá je také kritika médií. Novináři jsou označováni vulgárními výrazy. Třeba Božena S. z Hanušovic si posteskla, že novináři nyní před volbami záměrně zamlčeli dar nadace Agrofert. Připojený článek ale líčí událost z května 2019. Další členové skupiny kritizují média například za to, jak informovala o předvolební akci Petra Pavla v Ostravě, kam přišly tisíce lidí, aby ho podpořily.

Ukázka nenávistných komentářů z facebookové skupiny Andrej Babiš prezidentem | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Marie V. z Teplic přesto napsala: „Ano, byla jsem tam a slyšela, jak toho lampasáka vypískali.“ A zároveň přidala tvrzení, že s Pavlem jezdí na akce pět autobusů jeho fanoušků. Moňa G. z Bruntálu šla ještě dál a napsala, že Pavlovi podporovatelé jsou ve skutečnosti najatými komparzisty. Zprávy o zaplacených komparzistech a autobusech fanoušků pak přebírali další členové a šířily se i v dalších facebookových komunitách.

V poslední dnech se komentáře členů skupiny „Andrej Babiš prezidentem“ vyostřují. Vulgárně nadávají nejen Petru Pavlovi, ale i hercům, zpěvákům a dalším, kteří ho v kampani podpořili. „S...ě fašistický Fiala i Pavel,“ píše třeba David K., „Pavel je dost ubohej de...t,“ přidává Ružena L. „Takovou s...i pro výstrahu zastřelit!“ napsal Luboš P., když komentoval Babišovo víkendové oznámení, že jeho manželka Monika dostala výhružný dopis s nábojem.

Babiš: Já tu stránku neznám

Babiš si na nenávistné projevy několikrát stěžoval. Naposledy v úterý, když na mimořádné tiskové konferenci oznamoval, že končí s kontaktní kampaní. „Přestaňme se zlobou, agresivitou a nenávistí,“ řekl a doplnil, že viníky jsou ale podle něj podporovatelé Petra Pavla. „Naši členové neútočí, útočí podporovatelé a voliči pana Pavla,“ prohlásil.

Co ale říká na dění ve fanouškovské skupině, která se k němu veřejně hlásí? „Já ji (stránku) neznám,“ reagoval na dotaz, jestli o této facebookové skupině ví. Na další dotaz, jestli mu vadí, že ji spravuje prokremelský aktivista, odpověděl: „Když ji neznám, tak samozřejmě se distancuju. Já tu stránku neznám, ale když je prokremelská, tak se distancuju určitě,“ řekl Radiožurnálu v pondělí večer po volebním mítinku v Brně.

Na otázky, které se týkaly urážek a nenávistných komentářů ve skupině, už odpovídat nechtěl. „Paní redaktorko, já jsem se vyjádřil, že tu stránku neznám, protože já na facebook na takové stránky nechodím,“ řekl.

Dění ve skupině „Andrej Babiš prezidentem“ okomentoval i jeden ze správců Vinogradov. „Myslím si, že je to špatně, že urážet by se neměl nikdo. Na druhou stranu, ta společnost nejdřív covidem, teď válečným konfliktem Rusko – Ukrajina, je zdecimovaná, ta země krvácí finančně, inflace deset procent, znehodnocené peníze, takže rozumím tomu, že určitá frustrace ve společnosti je, ale dokud je to tak, že jen píší na facebooku, tak ta situace ještě pořád není tak vážná,“ míní Vinogradov.

Prokremelský aktivista v čele

Reportéři Radiožurnálu zjistili, že Vinogradov v minulosti otevřeně podporoval zájmy Kremlu. Třeba, když v roce 2014 Rusko obsadilo Krym, Vinogradov se účastnil proruských demonstrací. V Britských listech tehdy zval na jednu z demonstrací s tím, že „občané mají už plné zuby vměšování USA a nadnárodních korporací do vnitřních věcí jiných států… jednostrannosti médií i velké části české politické scény“.

Kromě toho je členem vedení skupiny „Skuteční přátelé Ruska“ a v březnu 2015 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze organizoval křest českého překladu publikace „Bílá kniha, aneb Pravda o Ukrajině“. Kniha vydaná v roce 2014 ruským ministerstvem zahraničí podává ruský pohled na dění na Ukrajině a podle rusisty Karla Svobody jde o „propagandistický spisek“.

Vinogradov tvrdí, že se k vydání publikace dostal skrz svou tehdejší účast na proruských demonstracích. „Bylo to nějak po Krymu a pamatuji si, že na demonstracích byly slogany jako „Chceme mír v Evropě“, „Ne sankcím, ano míru,“ nebo „Ukrajina v NATO, válka v Evropě“. Stavil jsem se na té demonstraci, oslovili mě lidi a nějakým způsobem jsme začali spolu komunikovat. Tenkrát jsem chtěl něco udělat a bylo mi nabídnuto, abych zasponzoroval vydání ‚Bílé knihy, pravda o Ukrajině‘. Tak jsem to udělal,“ popisuje.

Masové demonstrace na Ukrajině v letech 2013 a 2014, které vedly ke svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, označil za „uměle vyvolaný puč“ a naznačoval, že ho podle něj platily Spojené státy.

Během čtyřicetiminutového rozhovoru s reportéry Radiožurnálu Vinogradov kritizoval EU a prohlásil, že by se mělo vyhlásit referendum o vystoupení ČR z NATO. A když mluvil o válce na Ukrajině, označoval ji v duchu prokremelské propagandy jako „speciální vojenskou operaci“.

„Chápu, proč tam třeba Rusko tu speciální operaci začalo,“ řekl a pokračoval, že Rusko bránilo své obyvatelstvo na Donbasu. Použil tedy stejné argumenty, jakými útok na Ukrajinu obhajoval ruský prezident Vladimir Putin. A za prodlužování konfliktu na Ukrajině může podle Vinogradova NATO.

„Tím, že NATO a všichni dodávají zbraně na Ukrajinu, tak se ten konflikt prodlužuje a zvětšuje a dnes se můžeme bavit o válce. Ale určitě to nebylo tak zamýšleno,“ prohlásil Vinogradov.

Noční vlci a kontakt s agentem

Také potvrdil, že se několikrát sešel na Olšanských hřbitovech s nacionalistickým motorkářským klubem Noční vlci. „Určitě jsem tam dva nebo tři ročníky byl. Mně se prostě líbila ta myšlenka, že jedou uctít svoje padlé otce, matky, dědečky,“ řekl.

Vedení motorkářského klubu má přátelské vztahy s Vladimirem Putinem a skupina je podezřelá, že pod záminkou uctění památky padlých vojáků Rudé armády z druhé světové války slouží ruským státním zájmům a šíří prokremelskou propagandu. Evropská unie proto na vedení Nočních vlků a celou skupinu loni v červenci uvalila sankce. „Já jsem tam nikde žádnou propagandu, že by mě někdo někam verboval, nezažil,“ řekl Vinogradov.

Vinogradov přiznal i to, že osobně znal ředitele Ruského střediska vědy a kultury Andreje Končakova, jenž byl podle bezpečnostních složek důstojníkem ruské zpravodajské služby. V roce 2020 byl Končakov z Česka vyhoštěný v souvislosti s „ricinovou kauzou“.

„Jo jo, s panem Končakovem jsem se znal. Já jsem organizoval tu Bílou knihu a oni mi nabídli prostory zdarma, tak jsem je oslovil a byl mi doporučen pan Končakov. Jak jsem ho znal a jak to byl slušný, mladý, takový až bojácný, jako vychovaný člověk, který chtěl hlavně nemít žádnou skvrnu ve své kariéře,“ popsal Vinogradov.

Na svém osobním facebookovém profilu má navíc fotografii dalších dvou agentů, tentokrát z ruské vojenské rozvědky GRU - Anatolije Čepigy a Alexandra Miškina. Policie je podezřívá z toho, že v roce 2014 zavinili výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku, při kterých zemřeli dva lidé. Fotografie obou agentů, kterou si Vinogradov dal na profil, doprovází text v ruštině, který lze přeložit tak, že „máme dlouhé prsty“ a „my můžeme všechno“.

„To byla určitá ironie. Jsou to chlapci, kteří na co šáhli, to zvorali. Když to vezmu z jejich pohledu,“ reagoval.

Když měl odpovědět na otázku, jestli existuje něco, za co by ruský režim kritizoval, dlouze se zamyslel. „Nelíbí se mi, že prostě to Rusko neumí marketing. Rusko, na to jaké finance tekly do Evropy, Gazprom sponzoroval všechno možné od Ligy mistrů, tak Rusko prostě mlčelo a myslím si, že moc velké peníze investovali do zahraničí, měli víc investovat domů,“ řekl.

Může mít značný dosah

Vraťme se ale k Vinogradově facebookové skupině. Odborník na politický marketing Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně ji označil za jakýsi rozcestník a zdroj pro lidi, kteří dále sdílí Babišovy myšlenky, jeho kampaň a také kritiku Petra Pavla.

„Je to jenom jeden střípek z mozaiky toho, co v kampani tým dělá, ale v tomto případě je poměrně efektivní. Je to téma, které je aktuální, uživatelé budou pravděpodobně zapálenými fanoušky Andreje Babiše, když je to explicitní podpora. Jakékoli koláže, příběhy a fotky, které jsou tam nasdílené a mají pomoct Andreji Babišovi, budou uživatelé sdílet dál a pomáhají dostat do širšího povědomí a rámování příběhy, o které Andrej Babišovi jde,“ říká Gregor.

Skupina více než 40 tisíc uživatelů má navíc podle něj značnou sílu. „Kromě toho, že to lidé můžou sdílet dál na svých sociálních sítích, tak to pak třeba koluje ve zprávách přes messengery, jako je například Whatsapp. Může to, když to hodně zjednoduším, fungovat jako řetězové e-maily pro mladší. A může se to objevit i přímo v těch řetězových e-mailech,“ podotýká Gregor.

Podobně o facebookových skupinách hovoří i politoložka a expertka na politický marketing z Univerzity Palackého v Olomouci Eva Lebedová. „Čtyřicet tisíc už je docela velká skupina. To pak může být i docela zajímavý nástroj pro nějakou cílenou komunikaci,“ míní politoložka. „Na to utvrzení predispozic voličů to je funkční věc. Čím více jste v nějakých takových skupinách, tím více se dostáváte do nějakého toku, který je nějakým způsobem zkreslený,“ tvrdí.

Podle politologa z Metropolitní univerzity v Praze Petra Justa je právě pro proruskou scénu Andrej Babiš přijatelnější. „Sice není sám o sobě nijak vyhraněně proruský, ale zároveň není ani vyhraněně prozápadní. Jako v řadě jiných témat je svými postoji flexibilní podle toho, co se zrovna hodí jemu a co on potřebuje. Nyní nutně potřebuje hlasy klasických proruských subjektů typu SPD či KSČM, tak podle toho volí i rétoriku,“ míní Just.

„A protože je lehce ovlivnitelný, má proruská scéna v ČR naději, že v případě jeho zvolení na něj bude moci vyvíjet i vliv a tlak do budoucna. Například připomínáním, že jim je zavázán, protože bez jejich podpory by nebyl zvolen,“ říká Just.