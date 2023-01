Peterková je pravomocně odsouzená dezinformátorka. Musí zaplatit pokutu 250 tisíc korun

Jana Peterková musí definitivně zaplatit pokutu čtvrt milionu korun pečovatelskému domu v Měšicích. V sérii videí šířila lži o smrti seniorů po očkování vakcínou proti koronaviru. „Řízení o žalobě je pravomocně ukončeno. Bylo mi doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz advokát pečovatelského domu v Měšicích Robert Falbr. Původní zpráva Praha 10:01 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Peterková na demonstraci proti protikoronavirovým opatřením 1. ledna 2021 | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

Před rokem rozhodl Městský soud v Praze, že se Jana Peterková musí pečovatelskému domu omluvit a zaplatit pokutu. Soud vynesl v celé věci takzvaný rozsudek pro zmeškání, protože se Peterková k líčení loni vůbec nedostavila. Proto dal soud automaticky za pravdu žalobci, tedy pečovatelskému domu.

Odvolací řízení Peterkové pak soud v polovině května zastavil pro nezaplacení soudního poplatku. Proti tomu se Peterková znovu odvolala. Teď Vrchní soud rozhodl, že zastavení odvolání bylo správné a rozsudek je pravomocný.

Právní zástupce Jany Peterkové Norbert Naxera chce ale podat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Jsou tu porušována práva na spravedlivý proces a celý tento proces neprobíhá podle zákona,“ prohlásil. Zvažuje také podat žalobu pro zmatečnost.

Peterková celou dobu tvrdí, že o soudním líčení nevěděla a v té době byla v nemocnici. Pro server iROZHLAS.cz to zopakovala: „Nemohla jsem soudu to, že jsem v nemocnici, zaslat, protože mi vůbec nebylo doručeno, že to jednání je.“

Zatím nic z toho, co Janě Peterkové loni městský soud uložil, nesplnila, a to včetně smazání videí z jejích sociálních sítí, které se pečovatelského domu týkají. Videa jsou stále dohledatelná, pečovatelskému domu se neomluvila a pokutu ani náklady řízení nezaplatila.

Advokát pečovatelského domu Robert Falbr předpokládá, že bude muset podat návrh na exekuci. „S tím, že bude následně pověřen soudní exekutor k vymožení povinností podle pravomocného rozsudku,“ doplnil.

Dezinformace Peterkové

Jana Peterková před dvěma lety natočila na protivládní demonstraci video, ve kterém zaměstnankyně domova Václava Vondráčková tvrdí, že v pečovatelském domě zemřelo kvůli očkování proti koronaviru několik seniorů a u dalších se výrazně zhoršil zdravotní stav.

Na to pak navazovala další videa Peterkové s Vondráčkovou, ve kterých tvrdily, že domov falšoval úmrtní listy seniorů, kteří měli zemřít po vakcinaci. Nebo že seniory násilím nutili k očkování.

Ve skutečnosti ale senioři v té době ještě nebyli proti koronaviru z důvodu nedostatku vakcín vůbec očkováni. Vondráčková v té době také v domově už nepracovala. Přesto se pečovatelský dům stal kvůli videím Peterkové terčem nenávistných reakcí.

Peterková v současnosti čelí ale i trestnímu řízení. Státní zástupce ji obžaloval za šíření poplašné zprávy. Nejen kvůli seniorům v Měšicích, ale i za tvrzení, že vojska NATO obsadí Česko a budou střílet na děti, které se budou chtít dostat na dětská hřiště. Peterková v některých svých videích prohlašovala, že vojáci zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k očkování proti koronaviru, které bude povinné.

V pondělí u soudu svou vinu odmítla s tím, že výroky státní zástupce vytrhl z kontextu. Stále také tvrdí, že lživé zprávy o úmrtích seniorů v Měšicích nešířila ona, ale její kanál na sociálních sítích využila Václava Vondráčková. Janě Peterkové hrozí za šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu až osmileté vězení, státní zástupce jí navrhuje uložit dvouletou podmínku.