OVĚŘOVNA: Zastavilo se globální oteplování? Jde o chybný výklad grafů, shodují se odborníci

Globální oteplování v reálu neexistuje. Takové je sdělení příspěvku, který se šíří na sociálních sítích. Pochází z účtu Konec uhlí – nová energie, tedy nevládní organizace, která se zaměřuje na energetická témata. Tvrzení dokládá grafy a fotografiemi s příbytkem ledu v oblasti Grónska. Jak ale upozorňuje klimatický odborník Tomáš Jungwirth Březovský z Asociace pro mezinárodní otázky, data jsou záměrně chybně interpretovaná. Ověřovna! Praha 5:00 9. prosince 2022

„Že jsou ledovce v Grónsku letos největší od roku 1981, nám klima-panikáři samozřejmě neřeknou. A ani dětem, co v pátek nechodí do školy, a ani blbečkům co polévají omáčkou obrazy. To se nehodí do obrazu klimatické zkázy, který vytvářejí,“ píše se v příspěvku, ke kterému jeho autor připojil verzálkami nápis „globální oteplování v reálu neexistuje“.



Tomáš Jungwirth Březovský Je vedoucím Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky. Zabývá se výzvami spojenými se změnou klimatu a nízkouhlíkovou transformací a také sleduje dění ve státech západního Balkánu. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, následně studoval demokracii a lidská práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu.

Dokazovat to má výstřižek grafu z webu polarportal.dk, který mapuje aktuální množství ledu na grónském ledovci. Příspěvek nasbíral zhruba 200 reakcí a desítky sdílení na twitteru, kde má organizace účet. Výstřižky příspěvku se ale šíří i na dalších sociálních sítích.

Je pravda, že se globální oteplování zastavilo? Nebo dokonce že vůbec neexistuje?

Jak upozorňuje odborník na klimatickou změnu Tomáš Jungwirth Březovský z Asociace pro mezinárodní otázky, vše je ve skutečnosti jinak, než jak příspěvek popisuje. „Myslím, že když se podíváme konkrétně na tento tweet, tak tam najdeme celou řadu zavádějících a lživých informací,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

Co graf (ne)popisuje?

A v čem zavádějící a lživé informace spočívají? Podle Jungwirtha není pravdivá už stěžejní myšlenka sdíleného příspěvku. „Tvrzení, že podle zmíněného grafu jsou ledovce největší od roku 1981. Ve skutečnosti jediné, co ten graf říká, je to, že v Grónsku došlo k přírůstku ledu v rámci vybraných měsíců, který přesahuje dlouhodobý průměr. Tento přírůstek se přitom týká pouze pevninského ledového příkrovu, nikoliv už mořského,“ popisuje s tím, že právě u mořského ledovce zaznamenávají vědci značné úbytky ledu.

Data tak v celkovém kontextu skládají zcela jiný obrázek, než prezentuje příspěvek. „Když to srovnáme s daty bilance grónského ledovce v uplynulých letech, tak vidíme, že došlo už asi 26. rok v řadě k celkovému úbytku ledu v Grónsku. Není možné vyjmout pouze pevninský led a něco na základě toho tvrdit,“ vysvětluje.

Vědec přitom nepopírá, že by sněhová pokrývka na pevnině skutečně v měsících, které graf zachycuje, přibyla. Graf falešný není, jde ale o jeho chybný výklad.

„Skutečností je, že letošní a loňské léto bylo pro Grónsko z hlediska sněhové pokrývky relativně příznivé. Ale to opět souvisí se změnami v klimatickém systému Země, protože zatímco v Evropě jsme zaznamenávali rekordní vedra a sucha, tak naopak nad Grónskem tím, že došlo k nabourání standardních klimatických jevů a systémů, bylo relativně chladno a vlhko. Docházelo tedy k menšímu tání a většímu sněžení než v minulých letech,“ popisuje Jungwirth.

Jedním dechem ale upozorňuje, že to ani zdaleka nepotvrzuje tvrzení autora příspěvku o neexistenci globálního oteplování.

Že jsou ledovce v Grónsku letos největší od roku 1981, nám klima-panikáři samozřejmě neřeknou.

A ani dětem, co v pátek nechodí do školy, a ani blbečkům co polévají omáčkou obrazy.

To se nehodí do obrazu klimatické zkázy, který vytvářejí.

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ v reálu NEEXISTUJE. pic.twitter.com/dKGro9V2hu — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) December 2, 2022

„To, co ukazuje tento konkrétní tweet, je nějaký krátkodobý výkyv v rámci několika měsíců, žádný dlouhodobý trend. Pokud se podíváme na zprávu o stavu ledovců, kterou vydal Carbon Brief v září letošního roku, kde je takovýchto obrázků mnohem více, tak vidíme, že ten trend je skutečně jasný. A že toho ledu opravdu déle než čtvrt století každoročně ubývá,“ doplňuje s odkazem na – z jeho pohledu – nedostatečnost pojmu „globální oteplování“.

Daleko výstižnější je podle odborníka spojení „klimatická změna“, která lépe obsáhne to, k čemu ve světě dochází. „Globální změna klimatu je jev, který se projevuje různě a my ho vnímáme na různých místech různými způsoby. Teprve až kombinací těchto proměnných a jejich sledování v dlouhodobém horizontu můžeme určit s jistotou, že existuje nějaký trend tak, jak se na tom dnes už shoduje většina vědců,“ popisuje, jak je třeba k interpretaci dat přistupovat.

Důkaz, jak ledovec v Grónsku letos za poslední čtvrt rok výrazně přibývá. Klima-panikáři informují vždy jen o období, kdy ledovce tají, nikdy o periodě, kdy rostou.

To, co vidíme teď, je historicky nejrychlejší nárůst od roku 1981. pic.twitter.com/6R3uZhCRyV — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) December 4, 2022

Výrazný úbytek totiž zaznamenává část ledovce, který přichází do styku s mořskou hladinou. S touto částí ledovce nejen, že nepracuje graf, ale ani ji nezachycuje mapa, kterou twitterový účet Konec uhlí – nová energie, také šíří.

„Tím, že se otepluje Severní oceán, tak dochází k úbytku mořského ledovce. Mapa, kterou twitterový účet zobrazuje, není samozřejmě chybná, ale je dezinterpretována. Týká se skutečně pouze příbytku na pevnině, který by pak musel být výrazný každoročně, aby si Grónsko svůj led udrželo. Každý rok by potřebovalo pozitivní bilanci sněhové pokrývky, kterou ovšem nemá. Protože to, co každoročně na pevnině přibude, nedokáže pokrýt ztráty stovek gigatun ledu ročně z moře,“ upozorňuje.



Podobně, přímo na twitteru, vyvrací příspěvek i další vědci. Například sociolog Vojtěch Pecka, který se na rozporování klimatických dezinformací specializuje.

„Konkrétně tento graf je interpretovaný špatně. Podle něj by skutečně led měl růst, ale neroste, protože nezohledňuje všechny mechanismy úbytku ledu,“ napsal při sdílení poznatku Václava Březiny z Matematicko-fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, který upozornil na vysvětlení grafu přímo na zmiňované stránce polarportal.dk.

„Rozdíl mezi sněhovými srážkami a ztrátou ledu je známý jako povrchová hmotnostní bilance. V průběhu roku je vždy pozitivní, protože ne všechen napadlý sníh z ledového povrchu odtéká. ‚Povrchová bilance hmoty‘ ale není totožná s ‚celkovou bilancí hmoty‘ (tj. celkovým růstem nebo ztrátou ledového příkrovu), která zahrnuje i část, kterou ledovec ztrácí, když se dostane do kontaktu s teplou mořskou vodou,“ upozorňuje stránka.

Vašek Březina

@VasekBrezina Myslím, že ten graf interpretujete špatně. Podle něj by opravdu měly ledovce růst, protože všechny křivky jsou na konci výše než na začátku. Vtip je v tom, že zde nejsou započítány všechny mechanismy ubývání ledovců - viz originální zdroj polarportal.dk/en/greenland/s… https://t.co/Vu7poM94cR 10

Účet Konec uhlí – nová energie reagoval na kritiku opětovným šířením svých původních sdělení. Argumenty o vytržení a špatné interpretaci dat profil ignoroval, s výjimkou reakce na zmiňovaného Vojtěcha Pecku.

„Je skvělé, že ekologičtí aktivisté nerozporují, že v Grónsku je na konci listopadu jedna z nejvyšších pokrývek ledu od roku 1981. Led v Grónsku v zimě evidentně přibývá a v létě logicky taje. V letošní sezóně je ho tam na začátku zimy více než v jiných letech,“ reagoval účet bez ohledu na širší kritiku.



‚Za hranou‘



Podle Tomáše Jungwirtha Březovského je twitterový účet šířením „klimatických dezinformací“ známý. „Profil působí na českém twitteru od roku 2019 a stojí za ním klíčoví lidé z české uhelné a hornické lobby,“ upozorňuje.

Podle obchodního rejstříku je předsedou spolku, který účet provozuje, Vladimír Budinský, bývalý člen ODS, v letech 1995–96 ministr dopravy. Mezi lety 2006–2015 působil jako ředitel strategie a komunikace ve společnosti Severočeské doly Chomutov. Později pak ve firmě ČEZ Distribuce. Aktuálně je prezidentem organizace Euracoal, tedy „zastřešující organizace evropského uhelného průmyslu“. Tajemníkem je pak Miroslav Hakl, který ve stejné funkci působí třeba i ve spolku „Hornický spolek“ nebo „Hornický spolek Mitrowitz“.

K datům pro rok 1981 jsem se nedostal, ale mám tu data z roku 1991. Do roku 1990 byl objem ledu v Grónsku zřejmě celkem vyrovnaný. Ani neklesal ani nestoupal. Ale mezi lety 1992 a 2018 podle odhadů přišlo Grónsko o neuvěřitelných 3900 miliard tun ledu. 9/nhttps://t.co/43J5Gex9py — Vojtech Pecka (@VojtechPecka) December 3, 2022

Podle Jungwirtha se dalo očekávat, že se spolek bude spíše věnovat otázkám energetiky, a ne přímo popírání klimatické změny.

„Měl jsem za to, že se budou vydávat na cestu zpochybňování stability dodávek energie z obnovitelných zdrojů a že obnovitelné zdroje jsou drahé, což je samozřejmě něco, o čem se dá polemizovat a má to určitě místo ve veřejné debatě. Čekal jsem, že cílem má být podpora statu quo v České republice, což by se týkalo i podílu na využívání uhlí a dalších zdrojů. Ale tím, že se pouští do podobné polemiky s vědeckou základnou, dostávají se hodně na hranu, nebo dokonce až za ni,“ komentuje.

November was exceptionally warm in Greenland and Europe recorded its 5th warmest November on record.



There was also strong cold in North America with record breaking snow. pic.twitter.com/kPaCNk2Xkl — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 7, 2022

Chybná interpretace reálných vědeckých dat je přitom mezi šiřiteli klimatických dezinformací podle odborníka nejrozšířenější a nejtypičtější strategií. „Vezmou si nějaký graf a poté s ním pracují jinak, než bylo zamýšleno. Doplňují to často silnými slovy, jako můžeme vidět i v tomto případě,“ upozorňuje.