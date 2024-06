Dopravní podnik zaplatil za jeho posudek téměř 7 milionů korun. Jak ale zjistily Radiožurnál a web iROZHLAS.cz, šlo ve skutečnosti z velké části o kompilát dokumentů stažených z internetu.

Někdejší ředitel Ústavu oceňování majetku Vladimír Kulil, jehož tým posudek vypracoval, po vydání článku zmizel ze stránek Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Jak s ním škola naložila, ale její vedení tajilo.

Co se se znalcem stalo, zjistily Radiožurnál a server iROZHLAS.cz až díky informačnímu zákonu. Kulil na škole i nadále působí. A to na znaleckých ústavech, kde podepsal novou pracovní smlouvu. Původní zpráva Ostrava 5:00 5. června 2024 Podepsal novou smlouvu. Znalec, který stáhl část posudku z internetu, stále působí na univerzitě

Z univerzitních webových stránek zmizel profil Vladimíra Kulila krátce poté, co Radiožurnál a web iROZHLAS.cz v březnu zveřejnily informace o tom, že část posudku, který za téměř 7 milionů korun se svým týmem vypracoval pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), je kompilátem různých dokumentů dostupných na internetu.

Jak s Vladimírem Kulilem, někdejším ředitelem Ústavu oceňování majetku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB), který dal na zmíněný posudek své kulaté razítko, vedení školy naložilo, ale nebylo dva měsíce jasné. Univerzita to tajila. A přímo znalec se k věci reportérům Radiožurnálu odmítl vyjádřit.

Odpovědi přinesla až žádost podle informačního zákona. V ní rektor Václav Snášel uvádí, že po skončení pracovního poměru na ekonomické fakultě, pod kterou někdejší Kulilův ústav spadá, s ním univerzita podepsala novou pracovní smlouvu – dohodu o pracovní činnosti.

„Činnost vykonává pro pracoviště Znalecké ústavy, které je podřazeno pod Prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu,“ odepsala univerzita na žádost o informace.

Jak z odpovědi univerzity dále vyplývá, na Ústavu oceňování majetku ekonomické fakulty, Kulil skončil už k 22. březnu 2024. Tedy zhruba týden poté, co redakce informace o částečně zkopírovaném posudku zveřejnila.

„Po skončení pracovního poměru na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava uzavřel povinný subjekt s Vladimírem Kulilem dohodu o pracovní činnosti. Činnost vykonává pro pracoviště Znalecké ústavy, které je podřazeno pod Prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu.“ Václav Snášel (rektor VŠB-TUO)

Že by přesun znalce s posudkem souvisel, univerzita neuvedla. „Pracovní poměr byl ukončen dohodou bez uvedení důvodu,“ dodal v odpovědi rektor Snášel.

Zmizel i z vedení komory

Kulil ale neopustil pouze ředitelský post na znaleckém ústavu ekonomické fakulty. Na květnovém jednání představenstva Komory soudních znalců oznámil, že pokládá také funkci jejího 1. místopředsedy.

„Nastala u něj zřejmě nějaká sebereflexe týkající se těch ne úplně obratných vyjádření, takže to asi jen těžko mohlo skončit jinak,“ vysvětlil Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz předseda komory Vladimír Vácha.

Právě Kulilova vyjádření, kterými celou záležitost s posudkem pro pražský dopravní podniky vysvětloval, měla být i předmětem dalšího jednání představenstva komory. Ale tím, že znalec na funkci ve vedení spolku rezignoval, k projednávání tématu nedojde.

„Jde o interní záležitost a nebudeme se tomu dále věnovat. Odborné přezkoumávání toho případu nám ani nepřísluší. Necháváme to na orgánech činných v trestním řízení a ministerstvu spravedlnosti, které celou věc zřejmě řeší. Nechceme je ovlivňovat,“ popsal Vácha s tím, že Kulil zůstává i nadále řádným členem komory.

„Nemáme v tomto ohledu kárnou pravomoc. Navíc musíme přihlížet i k presumpci neviny, takže je to čistě na něm,“ odkazuje se na bývalého 1. místopředsedu.

Dva měsíce mlčení

Jak už dříve popsaly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, řešený znalecký posudek má 584 stran a jeho velkou část zabírají pasáže zkopírované metodou copy+paste (tedy zkopírovat a vložit z jiných dokumentů pomocí klávesových zkratek ctrl+c a ctrl+v).

Ta ale podle právníka Miroslava Frýdka, který vzdělává znalce na brněnské Masarykově univerzitě, nemá ve znaleckých posudcích co dělat. „Předmětný postup považuji za neprofesionální, vymykající se běžné praxi ve znalectví,“ uvedl expert na znalecké právo.

Část posudku tvořila například prezentace geologa Petra Kycla, kterou před devíti lety přednášel studentům prvního ročníku pražské přírodovědy. Byla o inženýrsko-geologickém výzkumu a podle svých slov se ji Kycl snažil co nejvíce zjednodušit, a proto neočekával, že by se její části v nějakém posudku objevily. Znalci navíc podle něj při kopírování chybovali, když k několika pojmům přiřadili nesprávné definice.

„Text vznikl opravdu prostým kopírováním bez kontroly a zamyšlení, k čemu by měly formulace vlastně sloužit,“ uvedl tehdy Kycl, který pracuje pro Českou geologickou službu a sám je soudním znalcem.

Porovnání prezentace, kterou geolog Petr Kycl vytvořil pro své studenty (nahoře, stránky 14 a 15), a posudku od ostravských znalců | Foto: koláž Český rozhlas

Problematický je posudek i podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), jejíž část webu ostravští znalci do dokumentu také zkopírovali. A to mezi stranami 24-148. Ve znaleckém posudku dokonce zůstaly i žlutě zvýrazněné hypertextové odkazy z webu.

Komora se proto chce zneužití svých textů také bránit. „Sami jsme o tomto nevěděli, takže to budeme řešit. Předložíme to odpovědným orgánům,“ řekla dříve reportérům mluvčí komory Markéta Kohoutová. Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších týdnech.

Znalec Kulil se ale hájil tím, že informace na stránkách komory jsou pro všechny volně přístupné. „Co vám komora říká, je nám úplně jedno, protože my pracujeme správně,“ reagoval podrážděně na dotazy reportérů, které si ani pořádně nevyslechl.



Porovnání znaleckého posudku (nahoře) a textu na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků | Foto: koláž Český rozhlas

Dopravní podnik uzavřel s někdejším Kulilovým ústavem smlouvu na vypracování posudku v půlce února 2023. Už o měsíc později museli znalci odevzdat jeho první část za 350 tisíc korun. Druhou část dokončil ústav o půl roku později a získal za ni zbylých 5,3 milionu korun.

Jak ale zjistil Radiožurnál, posudky zadané Inženýringem dopravních staveb u Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně byly nejen výrazně levnější (každý vyšel na zhruba milion korun), ale zároveň jejich sepsání trvalo univerzitám více než rok.

Dopravní podnik (DPP) se k ceně či spokojenosti s odevzdaným posudkem odmítl už dříve reportérům vyjádřit. „Omlouváme se, ale s ohledem na probíhající soudní spor, ve kterém je dopravní podnik účelově žalován o stovky milionů korun, se k ostatním otázkám nebudeme do vynesení rozsudku vyjadřovat,“ sdělil vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.