Český pas výměnou za ruský není diskriminace, tvrdí STAN. Tento návrh problém neřeší, míní Zelení

Bezpečnostní výbor Sněmovny projednal návrh poslanců vládního hnutí STAN, aby české občanství mohli získat jen ti Rusové, kteří se vzdají svého původního ruského. „Na Rusy, kteří vyznávají demokratické hodnoty, se vztahuje výjimka," upozorňuje pro Český rozhlas Plus poslanec hnutí STAN Martin Exner. „Tento návrh ale neřeší to, co chce řešit," odporuje mu bývalá diplomatka Gabriela Svárovská ze Zelených v Pro a proti. Pro a proti Praha 21:25 2. října 2024

Pane Exnere, proč by se Rusové žádající o české občanství měli vzdát ruského?

Exner (STAN): Řekl bych, že to trošku zjednodušujete. Tam je několik výjimek. Na Rusy, kteří vyznávají demokratické hodnoty a dávají to najevo, se vztahuje výjimka a vzdát se ruského občanství nemusí.

Pak je tam hledisko, že ze studijních, vědeckých, sportovních důvodů se může udělit výjimka. Tito lidé, kteří jsou přínosem pro Českou republiku, se nebudou muset ruského občanství vzdávat.

Ale co ti ostatní? Pro koho by tato povinnost měla platit?

Exner: Byli jsme vystaveni kritice, že to hází Rusy do jednoho pytle. Ale myslím si, že je to naopak. Snažíme se je rozdělit na tři skupiny.

Jsou tady lidé, kteří jsou prodemokratičtí, disidenti, ti, co dávají najevo evropské hodnoty a protiputinovský postoj.

Pak je tady skupina lidí, která nedává najevo svůj postoj vůbec. Jsou to lidé, kteří by rádi měli český pas, s kterým mohou cestovat do velké části světa bez víz.

Nakonec jsou tady lidé, kteří to třeba nevyjadřují, nebo někteří i vyjadřují, ale souhlasí s putinovským režimem a s agresí na Ukrajině. A o ty zájem nemáme.

První skupina je pokrytá výjimkami. Druhá skupina, myslím, může počkat, protože to opatření je dočasné. A o třetí skupinu nemáme zájem, protože je rizikem pro Českou republiku v mnoha směrech.

Paní Svárovská, je takové rozdělení žadatelů o české občanství podle vás postačující a srozumitelné?

Svárovská (Zelení): To rozdělení srozumitelné je, ztotožňuji se s ním. To, co mi není jasné, je, jakým způsobem pozměňovací návrh řeší problém, aby lidé, kteří nejsou loajální České republice, nebo dokonce mají zlé úmysly, byli vyloučeni z možnosti obdržet české občanství, nebo trvalý pobyt.

Nechceme, aby ti lidé tady vůbec byli a měli možnost tady žít, působit, podnikat, studovat a tak dále.

A podle vás tedy celý návrh nedává smysl?

Svárovská: Podle mého názoru neřeší to, co říká, že řešit chce. Máme platný zákon o státním občanství, který umožňuje vyloučit osoby, u kterých je důvodné podezření, že mohou být bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Případné rozhodnutí, že občanství nebude uděleno, nepodléhá soudnímu přezkumu. Takže mi není jasné, co tento návrh řeší.

Diskriminační stanovisko

Pane poslanče, není to až diskriminační? Stanovovat jedno pravidlo pouze pro jeden národ. Neměl by se přístup zpřísnit pro všechny?

Exner: Omyl. To není jeden národ, je to jedno státní občanství.

Myslel jsem státní příslušníky Ruské federace.

Exner: Je to právě Ruská federace, která vyvolala nevyprovokovanou agresi proti Ukrajině. Vraždí tisíce lidí a vede asymetrickou hybridní válku v celé Evropě.

To není diskriminační, je to jeden stát, jedna státní příslušnost. A žádná diskriminace to není, protože podle zákona je zakázáno diskriminovat podle rasy, národnosti a podobně. Tady nejde o národnost, ale o státní občanství.

Paní Svárovská, co říkáte na vysvětlení poslance Exnera, že žádný jiný stát nedělá to, co dělá Rusko? A proto je nutné soustředit se právě na jeho státní příslušníky?

Svárovská: Aktuálně je to pravda. Aktuálně je to největší hrozba pro Českou republiku. Ale problém je, že vytváříme mlhu. Nikdo rozumný nemůže zpochybňovat, že tu existuje bezpečnostní riziko. Aplikujeme na to řešení, která jsou neproveditelná.

Vzdát se ruského občanství není vůbec jednoduché, je to takřka nemožné.

A jestli se může žadatel o české občanství vzdát ruského občanství? Jedině ve chvíli, kdy už jiné občanství udělené má, nebo má závazný příslib udělení. Na to se vztahují mezinárodní úmluvy o zabránění bezdomovectví. Čili reálně to není možnost.

A do výčtu diskriminace patří samozřejmě i diskriminace podle státní příslušnosti.

Měl by se tento návrh rozšířit i na žadatele o občanství z jiných rizikových států? Má podporu ministerstev? Poslechněte si celou diskuzi v audiu nahoře v článku.