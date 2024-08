Chlapce roky znásilňovala matka s partnerem. Ústecký soud je poslal do vězení na 10 let

Za dlouhodobé znásilňování chlapce ve středu Krajský soud v Ústí nad Labem uložil jeho matce a jejímu partnerovi desetiletý trest vězení. Sex s dítětem a další praktiky fotografovali. V přítomnosti nezletilého dělali partneři různé rituály. Chlapce podle soudu zneužívali nejméně sedm let od doby, kdy mu bylo sedm roků. Trest dostali také za výrobu dětské pornografie, její šíření, muž i za výrobu a přechovávání psychotropních látek. Ústí nad Labem 13:48 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za znásilňování chlapce Krajský soud v Ústí nad Labem uložil jeho matce a jejímu partnerovi desetiletý trest vězení (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Trestné činy jsou vymezeny obdobím od roku 2012, kdy žena žila s druhem a nezletilým synem v domě na Lounsku. Matka požadovala, aby jí chlapec močil do úst, následně to stejné dělala ona jemu, pravidelně se synem souložila.

Rodina žila v izolaci, poškozený podle soudu bral dění jako normální až do věku jedenácti až dvanácti let, i poté vše strpěl, protože mu partneři vyhrožovali odebráním počítače či hladověním.

Odešel ve chvíli, kdy mu nabídl bydlení biologický otec. Nikomu se nesvěřil. Podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou, snaží se vzpomínky vytěsnit, pociťuje úzkost, má obavy ze zvládnutí života.

Odhaleni náhodou

Na celou trestnou činnost se podle státní zástupkyně Kláry Kubátové přišlo náhodou, kdy se fotografie ženy s dítětem objevila na internetu a policii se podařilo osoby ztotožnit.

Domovní prohlídka se uskutečnila v roce 2021, policie tehdy zajistila rozsáhlý obrazový materiál, pornografické soubory, konopí, semena jedovatého durmanu a další důkazy.

Obžalovaní v hlavním líčení vinu nepopírali. Sexuální praktiky včetně orálního a análního sexu s dítětem prováděli opakovaně a dlouhodobě, podle obžaloby zneužili k sexu v jednom případě i novorozeného vnuka ženy a k uspokojení využívali také psa. Jednání nahrávali a ukládali do souborů.

Matka řekla, že nechtěla synovi ani nikomu jinému ublížit, pokud nějakou psychickou nemoc chlapec má, pramení podle ní z prenatálního a novorozeneckého období. Syn byl podle ženy nemocný, pomočoval se do dvanácti let, chtěli ho vyléčit, močení do úst, označované obžalobou za pissing, popsala jeho matka jako urinoterapii.

Muž popřel, že by vyráběl pornografický materiál, podle svých slov zachycoval běžný život rodiny a fotografování pro něj byla vášeň. Jak se dostaly fotografie na internet, nevěděl. Konopí pěstoval údajně proto, aby ho využíval pro svou potřebu do mastí na bolavá záda.