Chodci už přes pražský železniční most nepřejdou. Dělníci zahájili jeho opravu

Přes pražský železniční most už nepřejdete. Praha v pátek uzavřela lávky, které vedou z obou stran kolejí, protože jsou v havarijním stav. Dělníci je postupně opraví. Nejdřív ale musí zjistit, v jakém jsou stavu. Poslední chodci přešli přes Vltavu z Výtoně na Smíchov v pátek ráno. Praha 21:22 15. prosince 2017

„Přes lávku chodím denně do práce, prkna pruží, dřevo je ztrouchnivělé, je třeba ho vyměnit. Myslím si, že je potřeba most opravit,“ popsala Radiožurnálu stav mostu dvaapadesátiletá Jana, která byla jednou z posledních, kdo po mostě přešel.

Ve tři čtvrtě na deset přijelo na místo oranžové nákladní auto s pracovníky Pražských služeb, aby upevnili zábrany.

„Jdu do práce, budu mít asi patnáct minut zpoždění, musím to celé obejít, je to teď pro mě dost komplikované,“ komentoval uzavření lávky Matěj, který se přes ní na druhou stranu už nedostal.

Nespokojení chodci

Úplné uzavření lávek se nelíbí ani devětadvacetileté Máje. „Souhlasím s tím, aby se opravila, ale lepší by bylo, kdyby nejdříve uzavřeli jednu stranu – opravili ji, otevřeli. A pak naopak zavřeli druhou stranu – opravili a otevřeli. Budu teď muset jít přes most Palackého, což mi přidá tak dvacet minut každou cestu, takže mě uzavírka obere denně o 45 minut času.

Kvůli uzavření lávek jezdí po Vltavě mimořádně přívoz, převozníci se mohou svézt s převozníkem Štěpánem Jirákem. „Ve všední dny od sedmi rána do sedmi do večera a o víkendu o osmi rána do sedmi do večera. Ráno jezdí přívoz po deseti minutách, přes den potom po dvaceti. Město rozhodlo, že se bude jezdit přívozem zadarmo,“ popsal převozník svou pracovní dobu.

Oprava první lávky začne podle plánu Technické správy komunikací příští rok v dubnu, druhou lávku mají dělníci začít opravovat v roce 2019.