Očkování chronicky nemocných je podle ministerstva na prakticích. ‚Nevědí o tom,’ reaguje Pacientská rada

Ještě v prosinci bylo v plánu, že se chronicky nemocní budou hlásit k očkování sami. Po čtvrt roce ale ze strategie vypadli. Nově o nich podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové rozhodují praktičtí lékaři. Co mají ale dělat ti, jejichž doktoři se k vakcinaci nepřihlásili. To podle zástupce Pacientské rady Roberta Hejzáka není jasné. „Lékaři o tom bohužel navíc nevědí,” řekl serveru iROZHLAS.cz. Chce proto s resortem znovu jednat. Doporučujeme Praha 13:02 6. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Původní očkovací strategie uveřejněná v srpnu uváděla, že se chroničtí pacienti budou hlásit k očkování sami, a až po registraci poté doloží lékařskou zprávu. Na začátku března se ale plán změnil. Nemocní z pořadníku vypadli a k očkování se nově dostanou jen přes své praktické lékaře.

‚Několik stovek zbytečných úmrtí.‘ Chronicky nemocní pacienti vypadli z pořadníku na očkování Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví ale chybu popírá, podle mluvčí Barbory Peterové jsou takoví lidé stále „vysokou prioritou”.

„Ubezpečujeme, že na nikoho se nezapomnělo, již nyní jsou očkováni jako hospitalizovaní a dispenzarizovaní pacienti na základě zhodnocení rizika lékařem, tedy nyní jsou prioritní skupina spolu se seniory nad 70 let u praktických lékařů,” napsala serveru iROZHLAS.cz s tím, že resort s organizacemi průběžně komunikuje.

Národní asociace pacientských organizací ale upozorňuje, že původní systém byl pro nemocné jednodušší a srozumitelnější. Jeden ze zástupců Národní asociace pacientských organizací Robert Hajzák zároveň upozorňuje, že ne všichni praktici a centra specializované péče o možnosti vědí. Navíc nedostali žádné instrukce.

„Chápeme to celé tak, že to není o tom, že by lékař nejlépe znal toho pacienta, ale že je to asi jediný způsob, jakým ministerstvo chce, aby někdo ověřil skutečnou diagnózu,” řekl pro serveru iROZHLAS.cz.

‚Lékaři o tom nevědí’

Proč tedy podle něj resort změnil praxi? „Máme indicie, že ministerstvo to vyhodnotilo jako nedostatečný systém prokázání zkušeností k diagnóze,” popsal.

Očkování už má 104 dětí. Kromě mladých zdravotníků i ty s nemocí motýlích křídel či s cystickou fibrózou Číst článek

Plán, který ministerstvo před několika dny vyvěsilo, je podle něj navíc „výrazně užší”. „Někteří pacienti tam vypadli a navíc ta brožura koluje ve více verzích, Středočeský kraj měl jinou, kde byly jiné diagnózy,” dodal.

Pacientská rada tak chce příští týden o věci znovu jednat s ministrem Janem Blatným (za ANO) a přimět ho k jinému řešení. „Netrváme na té původní verzi, navrhovali jsme případně, aby se šlo cestou e-žádanek nebo kódů jako pro učitele. Ta cesta, že si každý pacient musí očkování vykomunikovat u praktika, nám přijde nešťastná, protože těch lidí nebude málo a lékaři o tom bohužel nevědí,” vysvětlil.

Asociace se obává i toho, že ne všichni praktici očkují. Zatím se do procesu podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky zapojilo čtyři tisíce ordinací praktických lékařů z celkových asi 5500.

Někteří chronicky nemocní se k očkování dostali už během ledna, vakcínu jim nabídla třeba Fakultní nemocnice Brno a pražská Nemocnice Na Bulovce. Jak informoval server iROZHLAS.cz, právě díky nim se dostalo i na několik děti s cystickou fibrózou nebo takzvanou nemocí motýlích křídel.