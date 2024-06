Pellegrini přijíždí srovnat chyby naší vlády, míní Zaorálek. ‚Návštěva je očekávané gesto,‘ říká Káčer

Slovenský prezident Peter Pellegrini jako první zemi ve funkci navštíví Česko. Naváže tak na tradici, která byla znamením nejlepších sousedských vztahů. Druhým symbolem pak byla společná jednání obou vlád, ta ovšem v březnu přerušila česká strana. Může návštěva vztahy usmířit? V pořadu Plusu Pro a proti diskutují bývalý slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer a bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (SOCDEM). Pro a proti Praha 17:27 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini na návštěvě Poslanecké sněmovny ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lubomír Zaorálek s krokem ochladit vztahy se Slovenskem dlouhodobě nesouhlasí. „V Kremlu z toho byla velká radost, nic mu nepůsobí větší radost než rozkoly mezi spojenci,“ domnívá se bývalý ministr zahraničních věcí.

Přinese jeho první cesta do Prahy v roli prezidenta usmíření v česko-slovenských vztazích? Diskutují Rastislav Káčer a Lubomír Zaorálek (SOCDEM)

Rastislav Káčer má ale pro tento krok pochopení. „Bylo to promyšlené a racionální rozhodnutí po sérii útoků,“ upozorňuje bývalý slovenský ministr zahraničí ve vládě Eduarda Hegera.

Peter Pellegrini například uvedl: „Nepostavíme se do pozoru podle toho, jak pan Fiala z Prahy zakřičí.“ Robert Fico v projevu k druhému výročí ruské agrese obvinil EU, že podporuje vraždění Slovanů a démonizuje Vladimira Putina.

Současný ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) nicméně Slovensko ještě před příjezdem Pellegriniho do Prahy navštívil. Podle Zaorálka to byla záměrná předehra, kterou ministr projevil lítost nad ochlazenými vztahy.

Smířlivé gesto?

„Pellegriniho návštěva dává šanci srovnat to, co byla hrubá chyba české zahraniční politiky. Je to naprosto zásadní, protože umožňuje pokračovat v tom, co řekl Lipavský už v Bratislavě. Na Slovensku je po atentátu na Roberta Fica stále velmi nepříjemná atmosféra a jde o to, pokusit se Slovensku pomoci,“ míní Zaorálek.

Z návštěvy má dobrý pocit i Káčer. Současné ochlazení vztahů tak podle něj mohla být pouze krátká epizoda: „Věřím, že jednoho dne česká strana postoj přehodnotí. Je možné, že se koncem roku nebo začátkem nadcházejícího kabinety střetnou. Byl bych rád, kdyby se rétorika zmírnila.“

Pellegriniho cestu ale za smiřování nepovažuje. „Je to normální, standardní očekávané gesto, které prezident má udělat a udělal ho. Uvidíme, co se na společné tiskové konferenci řekne,“ podotýká Káčer.

Zaorálek čas usmíření vztahů odhadnout nedokáže. „Je to je ale jediný možný správný směr. Žijeme ve světě, který je velice rizikový. V této situaci je sousedská politika, která je v jádru naší koncepce zahraniční politiky, zásadní,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celou diskusi pořadu Pro a proti v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.