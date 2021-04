Hamáček z vlády neodejde, nebude chtít strávit měsíce do voleb v opozici, soudí komentátor Nováček

Nejstarší česká strana ČSSD si v pátek poprvé volila své vedení online. Funkci předsedy obhájil vicepremiér Jan Hamáček. Získal v prvním kole 140 hlasů z 270. O budoucnosti strany a jejích šancích v letošních sněmovních volbách mluvil na Radiožurnálu komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Rozhovor Praha 21:03 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Petr Nováček. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste absolvoval opravdu nespočet stranických sjezdů, kdy se nejdůležitější dohody mohly upéct třeba až ve čtyři ráno někde v koutě. Nakolik tuhle dynamiku tento sjezd naboural?

Toto je úplně jiný sjezd. Já jsem dnes (v pátek, pozn. red.) zaznamenal velmi razantní příspěvek pana senátora Petra Víchy, nejúspěšnějšího sociálně demokratického politika. To je dlouholetý senátor z Bohumína, kde se také konaly dva sjezdy za Miloše Zemana. Tam nám mimochodem delegáti usínali ve čtyři ráno na rameni. To byly opravdu jiné sjezdy. Dost dobře si nedovedu představit atmosféru takového sjezdu, kdy politici sedí doma u počítačů a dívají se do kamery. Je to prostě něco úplně jiného. Abych řekl pravdu, jsem rád, že jsem to nezažil.

Co si myslíte o tom, že funkci předsedy strany obhájil Jan Hamáček se 140 hlasy hned v prvním kole?

Bývá tomu tak, že pokud předseda strany obhajuje funkci, tak až na vzácné výjimky si dokáže předtím s budoucími delegáty podebatovat soukromě tak, že má největší šanci uspět. Povedlo se to i Janu Hamáčkovi, to je mistr politických kuloárů, což má ze svého působení ve sněmovně. Jestli je to dobře nebo špatně, to já nevím. Je to spíš známka jisté bezradnosti sociální demokracie, že to nemůže jít dopředu dál tak, jak to bylo dosud, nechce-li sociální demokracie vypadnout z parlamentu.

To ví i Jan Hamáček. Zda-li dokáže v následujících šesti měsících do voleb změnit do té míry obraz ČSSD, aby se jí vrátil dostatek voličů, to já nevím. I když bych to nejstarší politické straně v Česku přál, protože má velké zásluhy na demokratické podobě první republiky i polistopadových poměrech.

Myslíte si, že výsledek sjezdu ovlivní fungování ČSSD ve vládě? Vypadá to spíš tak, že Jan Hamáček chce navzdory tomu, že ze spojenectví s hnutím ANO není příliš nadšený, udržet současný status quo.

Myslím si, že sjezd trošku pohrozí a přijme nějaké usnesení, takže Jan Hamáček něco udělá. Ale byl to právě Hamáček, který ve straně prosadil, aby spolupracovala ve vládě s hnutím ANO. Myslím, že těch pár měsíců, které zbývají této vládě do konce jejího života, nebude chtít Jan Hamáček strávit v opozici. Právě proto, že nechtěl být neviditelný v opozici, tak svolil k tomu stále méně důstojnému spojenectví s hnutím ANO ve vládě.

ČSSD nezezelená

Na sjezdu vystoupil s velmi vstřícným projevem spolupředseda Zelených Michal Berg. Podle mluvčího této strany začnou po sjezdu sociální demokracie finální jednání o společném postupu do voleb. Jakou formu by ten společný postup mohl mít?

Určitě to nebude koalice, protože potom by strany narazily na osmiprocentní kvorum. To myslím, že by strašně riskovaly. Takže si umím představit, že nejen Zelení, ale sem tam i třeba nějaký výtečný odborář, se ocitnou na kandidátkách sociální demokracie. Jestli si je sociální demokracie troufne tentokrát více otevřít než v minulosti, kdy to neuměla. Tak bych si představoval spolupráci těchto dvou stran.

V Hamáčkově projevu byla jedna malá vsuvka, kdy říkal, že sociální demokracie nezezelená. Například se jednoznačně postavil za rozvoj jaderné energetiky v České republice.

A to by se nemuselo líbit voličům Zelených. Takže ty součty, tedy že by sociální demokracie měla kolem čtyř procent a Zelení kolem 1,5 procenta, by nemusely fungovat?

Ne, nikdy tak nefungují. Buď dojde k tomu, že se ty šance nějak spojí, zmnoží, nebo se může stát, že se bude odčítat. Ale myslím si, že představitelů Zelených na těch kandidátkách nakonec tolik nebude. Může to dopadnout tak, že to širší veřejnost ani příliš nezaznamená.