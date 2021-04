Hamáček na sjezdu ČSSD: Zbavujeme se nálepky rozhádané strany. Vládní spolupráce s ANO je nelehká

Vládní spolupráce s hnutím ANO je pro ČSSD nelehká a od doby, kdy je premiérem Andrej Babiš (ANO), to platí dvojnásob. Ve své hodnotící zprávě předsedy to na pátečním on-line sjezdu sociálních demokratů řekl vicepremiér Jan Hamáček. Bez ČSSD, Ústředního krizového štábu řízeného ministerstvem vnitra a expertů na ministerstvu práce by podle Hamáčka bylo v Česku kvůli epidemii covidu-19 daleko hůř.

Praha 15:38 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít