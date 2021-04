Hamáček zůstává v čele sociálních demokratů. Petříčka s Valachovou porazil v prvním kole hlasování

Vicepremiér Jan Hamáček obhájil funkci předsedy vládní ČSSD. V prvním kole on-line hlasování pátečního sjezdu porazil díky 140 hlasům z 270 vyzyvatele ministra zahraničí Tomáše Petříčka a poslankyni Kateřinu Valachovou. Hamáček po zvolení řekl, že sociální demokraty čeká před sněmovními volbami šest měsíců tvrdé práce. Slíbil, že se strana pod ním udrží ve sněmovně. Aktualizujeme Praha 18:22 9. 4. 2021 (Aktualizováno: 18:31 9. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový předseda ČSSD Jan Hamáček na online sjezdu strany | Zdroj: ČSSD

Hamáček v prvním kole získal podporu 140 delegátů, Petříček obdržel 95 hlasů a Valachová 23. Všechny kandidáty odmítlo 12 účastníků sjezdu s právem hlasovat.

„Jsem připraven udělat maximum a pracovat na sto procent. Věřím, že to vidíme stejně. Pojďme do toho, zvládneme to. Slíbil jsem, že sociální demokracii do Sněmovny dovedu, a na tom trvám,“ řekl staronový předseda.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Hamáčkovi ke znovuzvolení s tím, že čekal, že funkci obhájí. Ve zprávě agentuře ČTK pak napsal, že se těší se na jejich další spolupráci.