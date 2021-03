Z Humpolce na Prahu osmdesátkou. Začíná poslední část modernizace dálnice D1 na Vysočině

Na dálnici D1 u Humpolce opět vyjíždějí stavební stroje. Pokračuje modernizace úseku mezi Humpolcem a Koberovicemi. V pondělí začaly práce ve středním dělícím pásu. Pro řidiče to znamená omezení provozu. Jeden z pruhů bude užší a maximální rychlost se sníží na 80 kilometrů v hodině. Humpolec 22:52 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči musí na dálnici D1 u Humpolce počítat s omezeními. | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

Poslední část modernizace dálnice D1 na Vysočině odstartovala o tomto víkendu přípravnými pracemi u Humpolce. Dělníci tam od pátku do neděle instalovali dopravní značení a opatření.

Z Humpolce na Prahu osmdesátkou. Začíná poslední část oprav dálnice D1

„Dokončují se tady práce, pokládka přechodných betonových svodidel,“ uvedl Ondřej Nevídal, který zodpovídá za instalaci dopravního značení mezi kilometry 89 a 92.

„Řidiči by měli dodržovat přikázanou rychlost a měli by si všímat značek. V levém pruhu je zákaz jízdy aut s větší šířkou, jak 2,2 metru,“ dodal. V tomto úseku bude také doprava svedena do jednoho dálničního pruhu.

Kromě úseku u Humpolce by se během března mělo začít pracovat také mezi Velkým Beranovem a Měřínem, tedy mezi kilometry 119 a 134.