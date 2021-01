Ministerstvo dopravy chce rozšířit 90 kilometrů dálnic o třetí pruh. ‚Naprostá nutnost‘ volá automotoklub

„Protože doručuju, jezdím během dne. Jakmile se něco stane, je to hned ucpané. Rozšíření by bylo dobré.“ Takto si před časem stěžovali řidiči na silný provoz právě v okolí Brna. Třetí jízdní pruh tam má nově vzniknout mezi sjezdy Kývalka a Holubice. Ministerstvo plánuje rozšíření třeba taky dvou částí Pražského okruhu nebo 24 kilometrů dlouhého úseku dálnice D5 mezi Prahou a Berounem.

Se stavbou třetích pruhů budou dělníci začínat postupně. První práce by měli zahájit do dvou let. Například rozšiřování D5 ale začne nejdřív v roce 2027. Na vině je komplikovaný povolovací proces.

„Povolovací proces je shodný u novostaveb i u rozšiřování dálnice. Při rozšíření dochází k novým záborům pozemků, pokračuje se stejně jako u novostaveb přes proces EIA, územní i stavební řízení. Výhodou je ovšem to, že není nutné diskutovat o trase dálnice,“ vysvětlil pro Radiožurnál mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Plán ministerstva na rozšiřování dálnic kritizuje část opozice. Například člen sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský z Pirátské strany ho považuje za nesystémový. Lepší by podle něj bylo urychlit přípravu nových dálnic nebo třeba i železnic.

„Tohle nemůže být řešení. Dálniční síť zvlášť v okolí Prahy se nemůže řešit izolovaně bez návaznosti na ostatní dopravní mód. Přidat někde pruh neznamená vyřešit problém. Úzké hrdlo se přesune někam třeba hlouběji do města a může to způsobit ještě další problémy.“

‚Snížení nehod o 20 procent‘

Plán ministerstva naopak vítá třeba Ústřední automotoklub. Podle jeho mluvčího Igora Siroty jsou v současné době dálnice se třemi pruhy v každém směru v okolí velkých měst, jako je Praha nebo Brno, nezbytné.

„V těch úsecích, jako je například příjezd nebo výjezd z Prahy, je to naprostá nutnost. Dva proudy by to nepobraly, stále více by přibývalo dopravních nehod. Zcela logicky protože se každý snaží rychle vyjet, jsou tam kamiony, které se připojují,“ komentuje mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Sirota dodává, že díky rozšíření dálnice o další jízdní pruh se může snížit počet nehod až o 20 procent. Aktuálně jsou v Česku tři úseky, kde můžou řidiči v obou směrech jezdit ve třech pruzích. Konkrétně jde o část Pražského okruhu a pak o D1 u Prahy a u Lipníku nad Bečvou.

Podle mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty ale lidé při jízdě po takových dálnicích často chybují. Především v tom, že i s pomalými auty nebo s kamiony jezdí prostředním pruhem, zatímco pravý pruh zůstává poloprázdný.