Desítky lidí jsou po povodních v náhradním bydlení. ‚Každou volnou chvilku věnuji opravám,‘ říká Kováčik

I přes Vánoce musí kvůli zářijové povodni zůstat desítky lidí v náhradním bydlení. V Moravskoslezském kraji mají jít kvůli poškození velkou vodou k zemi asi čtyři desítky rodinných domů. Další sice stojí, ale nedá se v nich zatím žít. To je i případ Lubomíra Kováčika a jeho rodiny z Karlovic na Bruntálsku. Karlovice (Bruntálsko) 19:28 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Moravskoslezském kraji mají jít kvůli poškození velkou vodou k zemi asi čtyři desítky rodinných domů (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dům má oklepané omítky zhruba do metru sedmdesát. Jsou tady vidět cihly. Lubomír Kováčik nás bere dovnitř.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Desítky lidí jsou po povodních v náhradním bydlení. Natáčel Adam Tomáš

„Děti to berou jako realitu. Berou to možná jako dobrodružství. Neprožívají to tak. Nepodali jsme jim to jako nějakou tragédii. Dali jsme jim to jako skutečnost. Tak to prostě je,“ říká pro ostravský Český rozhlas.

Ten prostor je teď obrovský. Jak to tady vypadalo před povodní? „V přízemí byl obývák, byl tady pokoj dcery a navrchu byl jeden veliký pokoj pro dva syny,“ popisuje Kováčik.

„Povodeň nás donutila oklepat omítky, bourat i stropy a všechno. A zjistili jsme, že jsou špatné trámy, které by dál už mohly být nebezpečné, takže jsme museli strhnout celou podlahu,“ doplňuje.

8:08 Nový dotační program zajistí v příštích letech až tisíce nových nájemních bytů, říká ministr Kulhánek Číst článek

Kováčik začal s pracemi na domě o měsíc později. Je neuvolněný místostarosta Karlovic a zároveň pracuje jako hasič. Musel pomáhat ostatním v obci. S rodinou se několikrát stěhovali a teď bydlí v bytovce asi 200 metrů odtud.

„Každou volnou chvilku věnuju opravě domu. Je toho moc a nejsou peníze, abych si platil řemeslníky, takže co si udělám sám, to ušetřím,“ vysvětluje.

Na Štědrý večer se sem ale se svou manželkou a dětmi podívá. „Vysadili jsme si venku smrček. Malovali jsme si, že si budeme dávat dárečky venku pod živým smrčkem. Tak to si splníme,“ těší se Kováčik.

Kdy se Lubomír Kováčik s rodinou vrátí domů, zatím neví. Odhaduje, že opravy můžou trvat i do léta příštího roku.